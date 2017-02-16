Хоккеисты «Динамо» обыграли «Нефтехимик» в серии буллитов

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Минчане продолжают готовиться к грядущему плей-офф и предоставляют одним игрокам возможность отдохнуть, другим — игровую практику. На тренерский мостик после болезни вернулся наставник «зубров» Крэйг Вудкрофт. Однако выдать такой же искрометный поединок как 14 февраля минчанам не удалось. «Нефтехимик» перед стартовым вбрасыванием в Минске еще сохранял шансы на восьмерку сильнейших в Восточной конференции и потому постарался получить очки в выездной встрече.

Нижнекамцы хорошо известны своим умением играть от обороны. Хотя первый период прошедшей игры оказался богат именно на атакующие действия обеих команд. Острые выходы двух нападающих на одного защитника наблюдались не единожды. В одном из моментов Александр Матерухин, находясь у пустого угла ворот гостей, не сумел попасть по скользящей по льду шайбе. Счет минчане открыли под занавес стартового периода. Голевому эпизоду предшествовал момент с нарушением правил защитником «Нефтехимика» Андреем Сергеевым, который за фол против Сергея Дрозда был удален на пять минут и получил дисциплинарный штраф до конца игры. В численном большинстве динамовцы сыграли успешнее. Автором гола стал Фредрик Петтерссон.

После отдыха подопечные Андрея Назарова чаще угрожали владениям Кевина Лаланда, который сменил в матче Бена Скривенса, но переиграть голкипера минчан никак не удавалось. «Нефтехимик» усилил давление в зоне хозяев под занавес встречи, Андрей Назаров заменил вратаря шестым полевым игроком. В итоге, быстрая атака гостей увенчалась точным броском в левую девятку ворот белорусов Рихарда Гюнге — 1:1.

В овертайме российская команда получила хороший шанс завершить встречу в свою пользу после удаления у минчан Сергея Костицына. Однако счет в эти сложные две минуте для подопечных Крэйга Вудкрофта не изменился.