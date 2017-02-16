СКА лишил «Сочи» последнего шанса
Армейцы Петербурга уверенно победили южан и помогли своим северным соседям — «Йокериту» замкнуть восьмерку претендентов на Кубок Гагарина.
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КУБОК КОНТИНЕНТА НУЖЕН
Для того, чтобы развеять подозрения в том, что СКА специально притормозил на финише, чтобы отдать «нефартовый» Кубок Континента ЦСКА, достаточно было прийти в раздевалку петербуржцев после матча со «Спартаком». Даже самые общительные хоккеисты армейцев постарались воздержаться от комментариев прессе — либо ушли в другое помещение, либо решительно отказались говорить. Пропустивший четыре шайбы Игорь Шестеркин выглядит, как отличник, который внезапно принес из школы двойку.
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В общем, поражение от «Спартака» и потеря лидерства в лиге не на шутку разозлили СКА. Приехавшему в Петербург следом за
ВОЙНОВ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Перед матчем с «Сочи» в Ледовом открыли самую настоящую картинную галерею. С детскими рисунками. Чаще всего дети рисуют, разумеется, Ковальчука и Дацюка, но есть у них и другие герои. Гвоздем коллекции стал портрет розовощекого Вячеслава Войнова. Не очень похоже, зато от души. А вот Артюхин на другом рисунке был изображен так реалистично, что его можно опознать и без подписи. Тем более, что ее и не было.
МОЩНЫЙ СТАРТ
Всю серьезность своих намерений СКА подтвердил за 4 минуты первого периода. Армейцы так навалились на ворота Барулина, что тому пришлось дважды выгребать шайбу
ГОНКА КОВАЛЬЧУК — ДАДОНОВ
В конце января пал снайперский рекорд Максима Сушинского — один из лучших нападающих в истории петербургского хоккея забросил 27 шайб за СКА в «регулярке"-2009/10. Сначала это достижение перекрыл Евгений Дадонов — свой 28-й гол в этом сезоне он забил как раз в ворота «Сочи» — только в гостевом матче. Чуть позже его обошел Ковальчук. С тех пор два форварда устроили настоящую гонку рекордов. Дубль в ворота «Магнитки» позволил Дадонову довести личный счет до 30 шайб, но Ковальчук забил «Спартаку» и снова сравнялся с коллегой. В матче с «Сочи» рекорд снова обновился: Кови прошил Барулина в большинстве и забил 31-й гол в сезоне.
ОТПУСК ДЛЯ БАРУЛИНА
На предматчевой сухой разминке наравне со всеми работал и Дмитрий Шикин. Бывший вратарь СКА как в воду глядел — по ходу матча ему пришлось заменить Барулина. В середине второго периода один за другим удалились Пепеляев с Кузнецовым, и СКА по полной программе реализовал двойное большинство. Белов классно попал издали, а Кетов отработал на пятачке. После перевода в первое звено форвард забивает во второй игре подряд. Раздосадованный Барулин отправился в раздевалку, а заменивший его Шикин сумел на время приостановить армейскую атаку. Но только на время — в самом начале третьего периода второе звено СКА заморочило голову О'Деллу, тот потерял шайбу на ровном месте, а Шипачев шикарно вколотил под перекладину.
ШТРАФ ДЛЯ РАВОДИНА
На протяжении всей игры тренерский штаб «Сочи» активно общался с арбитрами — главным «переговорщиком» оказался Михаил Кравец, который аккуратно высказывал претензии Сергею Гусеву после каждого удаления. А вот у СКА вполне могли возникнуть претензии к Алексею Раводину. В середине второго периода арбитр внезапно врезался в Александра Дергачева.
«Две минуты за атаку игрока не владеющего шайбой», — мгновенно вынесли вердикт на трибунах.
Все, на что хватило сочинцев в этом матче — два гола в большинстве от Фантенберга. Поражение в Ледовом лишило южан последнего шанс зацепиться за восьмое место. Армейцы помогли своему бывшему тренеру Юкке Ялонену вывести «Йокерит» в
Сергей ЯРЕМЕНКО, Намик МЕХТИЕВ
Из
|Олег Знарок
|Вячеслав Буцаев
|Микко Коскинен
|Константин Барулин 29:07 (Д. Шикин 29:07)
|1-й период
|01:10
|Никита Гусев (Е. Дадонов)
|03:21
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов)
|04:57
|Николай Прохоркин
|04:57
|Николай Прохоркин
|Иван Захарчук
|09:06
|Бен Максвелл
|09:25
|10:50
|Илья Ковальчук (В. Шипачев, Ант. Белов)
|17:23
|Илья Ковальчук
|Оскар Фантенберг (Э. О`Делл)
|17:27
|2-й период
|Илья Крикунов
|20:35
|23:13
|Стив Мозес
|Павел Падакин
|26:13
|Алексей Пепеляев
|27:42
|Сергей II Кузнецов
|28:12
|28:39
|Антон Белов (И. Ковальчук, Н. Гусев)
|29:07
|Евгений Кетов (П. Херсли, П. Дацюк)
|38:38
|Егор Рыков
|3-й период
|41:20
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев)
|45:52
|Патрик Херсли
|Оскар Фантенберг (И. Левицкий)
|45:59
|59:57
|Патрик Херсли
|22
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|6
|3
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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