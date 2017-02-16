СКА лишил «Сочи» последнего шанса

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

КУБОК КОНТИНЕНТА НУЖЕН

Для того, чтобы развеять подозрения в том, что СКА специально притормозил на финише, чтобы отдать «нефартовый» Кубок Континента ЦСКА, достаточно было прийти в раздевалку петербуржцев после матча со «Спартаком». Даже самые общительные хоккеисты армейцев постарались воздержаться от комментариев прессе — либо ушли в другое помещение, либо решительно отказались говорить. Пропустивший четыре шайбы Игорь Шестеркин выглядит, как отличник, который внезапно принес из школы двойку.

В микст-зону вышел только Херсли и за пару минут разговора раза четыре упомянул о том, что на финише «регулярки» так играть просто недопустимо.

В общем, поражение от «Спартака» и потеря лидерства в лиге не на шутку разозлили СКА. Приехавшему в Петербург следом за красно-белым «Сочи» можно было только посочувствовать. Голодными леопардами, в этом матче были отнюдь не отнюдь не гости.

ВОЙНОВ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Перед матчем с «Сочи» в Ледовом открыли самую настоящую картинную галерею. С детскими рисунками. Чаще всего дети рисуют, разумеется, Ковальчука и Дацюка, но есть у них и другие герои. Гвоздем коллекции стал портрет розовощекого Вячеслава Войнова. Не очень похоже, зато от души. А вот Артюхин на другом рисунке был изображен так реалистично, что его можно опознать и без подписи. Тем более, что ее и не было.

МОЩНЫЙ СТАРТ

Всю серьезность своих намерений СКА подтвердил за 4 минуты первого периода. Армейцы так навалились на ворота Барулина, что тому пришлось дважды выгребать шайбу из-за линии. Звено Шипачева реабилитировалось за безголевой простой в матче со «Спартаком». Сначала гол на ровном месте сделал Гусев — сам бросил и сам сыграл на добивании. А потом шикарную комбинацию разыграли Дадонов с Шипачевым. С трибуны показалось, что шайбу с линии ворот добил первый, но судьи записали гол на центрфорварда.

ГОНКА КОВАЛЬЧУК — ДАДОНОВ

В конце января пал снайперский рекорд Максима Сушинского — один из лучших нападающих в истории петербургского хоккея забросил 27 шайб за СКА в «регулярке"-2009/10. Сначала это достижение перекрыл Евгений Дадонов — свой 28-й гол в этом сезоне он забил как раз в ворота «Сочи» — только в гостевом матче. Чуть позже его обошел Ковальчук. С тех пор два форварда устроили настоящую гонку рекордов. Дубль в ворота «Магнитки» позволил Дадонову довести личный счет до 30 шайб, но Ковальчук забил «Спартаку» и снова сравнялся с коллегой. В матче с «Сочи» рекорд снова обновился: Кови прошил Барулина в большинстве и забил 31-й гол в сезоне.

ОТПУСК ДЛЯ БАРУЛИНА

На предматчевой сухой разминке наравне со всеми работал и Дмитрий Шикин. Бывший вратарь СКА как в воду глядел — по ходу матча ему пришлось заменить Барулина. В середине второго периода один за другим удалились Пепеляев с Кузнецовым, и СКА по полной программе реализовал двойное большинство. Белов классно попал издали, а Кетов отработал на пятачке. После перевода в первое звено форвард забивает во второй игре подряд. Раздосадованный Барулин отправился в раздевалку, а заменивший его Шикин сумел на время приостановить армейскую атаку. Но только на время — в самом начале третьего периода второе звено СКА заморочило голову О'Деллу, тот потерял шайбу на ровном месте, а Шипачев шикарно вколотил под перекладину.

ШТРАФ ДЛЯ РАВОДИНА

На протяжении всей игры тренерский штаб «Сочи» активно общался с арбитрами — главным «переговорщиком» оказался Михаил Кравец, который аккуратно высказывал претензии Сергею Гусеву после каждого удаления. А вот у СКА вполне могли возникнуть претензии к Алексею Раводину. В середине второго периода арбитр внезапно врезался в Александра Дергачева.

«Две минуты за атаку игрока не владеющего шайбой», — мгновенно вынесли вердикт на трибунах.

Все, на что хватило сочинцев в этом матче — два гола в большинстве от Фантенберга. Поражение в Ледовом лишило южан последнего шанс зацепиться за восьмое место. Армейцы помогли своему бывшему тренеру Юкке Ялонену вывести «Йокерит» в плей-офф. А вот сыграть с финнами в четвертьфинале конференции у СКА получится едва ли.