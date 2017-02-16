«Йокерит» проиграл «Ак Барсу» и сыграет в плей-офф КХЛ с обладателем Кубка континента

Встреча, прошедшая в четверг в Хельсинки на «Хартвалл-Арене», завершилась со счетом 4:5 (2:1, 1:1, 1:3). У победителей отличились Денис Голубев (17-я минута), Рафаэль Батыршин (32), Василий Токранов (43), Дамир Мусин (47) и Джастин Азеведо (55). У хозяев шайбы забросили Чарльз Геноуэй (12), Брайан О’Нилл (17), Петтери Виртанен (32) и Ессе Йоэнсуу (49).

«Йокерит» обеспечил себе место в плей-офф после поражения «Сочи» от СКА в параллельном матче (2:6). Финский клуб уже не поднимется выше восьмой строчки в таблице Западной конференции, поэтому в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с командой, которая станет первой на Западе. На первое место претендуют СКА и ЦСКА, и любой из этих клубов в случае успеха станет обладателем Кубка континента, который вручается победителю регулярного чемпионата.

В своем заключительном матче «регулярки» «Ак Барс», который продолжает бороться за второе место на Востоке с «Авангардом», встретится на выезде 18 февраля с минским «Динамо».