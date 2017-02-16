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16 февраля 2017, 22:41 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Йокерит» проиграл «Ак Барсу» и сыграет в плей-офф КХЛ с обладателем Кубка континента

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Финский «Йокерит» проиграл казанскому «Ак Барсу» в своем заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сыграет в первом раунде плей-офф с победителем «регулярки».

Встреча, прошедшая в четверг в Хельсинки на «Хартвалл-Арене», завершилась со счетом 4:5 (2:1, 1:1, 1:3). У победителей отличились Денис Голубев (17-я минута), Рафаэль Батыршин (32), Василий Токранов (43), Дамир Мусин (47) и Джастин Азеведо (55). У хозяев шайбы забросили Чарльз Геноуэй (12), Брайан О’Нилл (17), Петтери Виртанен (32) и Ессе Йоэнсуу (49).

«Йокерит» обеспечил себе место в плей-офф после поражения «Сочи» от СКА в параллельном матче (2:6). Финский клуб уже не поднимется выше восьмой строчки в таблице Западной конференции, поэтому в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с командой, которая станет первой на Западе. На первое место претендуют СКА и ЦСКА, и любой из этих клубов в случае успеха станет обладателем Кубка континента, который вручается победителю регулярного чемпионата.

В своем заключительном матче «регулярки» «Ак Барс», который продолжает бороться за второе место на Востоке с «Авангардом», встретится на выезде 18 февраля с минским «Динамо».

16.02.2017 19:30 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Йокерит 4:5 Ак Барс
(2:1, 1:1, 1:3)
Главные тренеры
Юкка Ялонен Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Райан Запольски 57:58 Эмиль Гарипов
1-й период
Федор Малыхин 09:07
11:02 Чарльз Геноуэй (Б. О`Нилл, Т. Хухтала)
Дамир Мусин 14:06
16:34 Брайан О`Нилл (Ч. Геноуэй, Й.Б. Йенсен)
Денис Голубев (В. Токранов, А. Охтамаа) 16:45
17:34
2-й период
20:47 Мика Ниеми
31:33 Петтери Виртанен (Р. Талая, М. Марьямяки)
Рафаэль Батыршин (Дж. Азеведо, В. Ткачев) 31:56
3-й период
41:42 Петер Регин
Василий Токранов (В. Ткачев) 42:49
45:20 Брайан О`Нилл
Дамир Мусин (Ф. Малыхин, А. Глинкин) 46:32
48:28 Йессе Йоэнсуу (О. Лауридсен, М. Анттила)
Джастин Азеведо (В. Ткачев) 54:27
57:40 Маси Марьямяки
Михаил Варнаков 57:40
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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