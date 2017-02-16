«Амур» обыграл по буллитам на выезде «Витязь» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Подольске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Решающий буллит реализовал Томаш Зогорна, а в основное время у хабаровчан отличились Вячеслав Литовченко (46) и Виталий Атюшов (47). У хозяев шайбы забросили Павел Лукин (26) и Михаил Епишин (38).

«Витязь» обеспечил себе 7-е место в турнирной таблице Западной конференции и сыграет в первом раунде плей-офф либо с петербургским СКА, либо с московским ЦСКА.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Витязь» сыграет дома 18 февраля с владивостокским «Адмиралом», а «Амур» встретится на выезде с ярославским «Локомотивом».