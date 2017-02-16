Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28803742/
16 февраля 2017, 22:42 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Амур» обыграл по буллитам на выезде «Витязь» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Хабаровский «Амур» переиграл в серии буллитов подмосковный «Витязь» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в четверг в Подольске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Решающий буллит реализовал Томаш Зогорна, а в основное время у хабаровчан отличились Вячеслав Литовченко (46) и Виталий Атюшов (47). У хозяев шайбы забросили Павел Лукин (26) и Михаил Епишин (38).

«Витязь» обеспечил себе 7-е место в турнирной таблице Западной конференции и сыграет в первом раунде плей-офф либо с петербургским СКА, либо с московским ЦСКА.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Витязь» сыграет дома 18 февраля с владивостокским «Адмиралом», а «Амур» встретится на выезде с ярославским «Локомотивом».

16.02.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 2:3 Б Амур
(0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Валерий Белов Андрей Мартемьянов
Вратари
Харри Сятери Юха Метсола
2-й период
25:38 Павел Лукин (И. Яценко, А. Панков)
Виталий Атюшов 30:26
Томаш Зогорна 31:56
33:47
36:20 Игорь Головков
Игорь Руденков 36:20
37:58 Михаил Епишин (А. Швец-Роговой, А. Макеев)
Игорь Руденков 39:50
3-й период
Вячеслав Литовченко (А. Бывальцев, Т. Зогорна) 45:59
Виталий Атюшов (О. Ли) 46:25
Игорь Руденков 52:11
54:00 Марио Кемпе
56:32 Марио Кемпе
Овертайм
61:19 Миро Аалтонен
63:01 Евгений Катичев
Томаш Зогорна 63:01
64:50 Евгений Катичев
Серия буллитов - победный бросок
Т. Зогорна
Статистика
22 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
Новости Матчи Состав Статистика
Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Обзор дня: «Витязь» сменил имидж

Обзор дня: «Витязь» сменил имидж

Два клуба обеспечили себе место в плей-офф, и в обоих отлично отработали тренеры. Трагедия с подростком в Подольске должна заставить ФХР сделать первый шаг для наведения порядка в школах, а «Салават Юлаев» слишком высоко оценил своею победу над «Ак Барсом».
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами