«Амур» обыграл по буллитам на выезде «Витязь» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 16 фев —
Р-Спорт. Хабаровский «Амур» переиграл в серии буллитов подмосковный «Витязь» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в четверг в Подольске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Решающий буллит реализовал Томаш Зогорна, а в основное время у хабаровчан отличились Вячеслав Литовченко (46) и Виталий Атюшов (47). У хозяев шайбы забросили Павел Лукин (26) и Михаил Епишин (38).
«Витязь» обеспечил себе 7-е место в турнирной таблице Западной конференции и сыграет в первом раунде
В заключительном матче регулярного чемпионата «Витязь» сыграет дома 18 февраля с владивостокским «Адмиралом», а «Амур» встретится на выезде с ярославским «Локомотивом».
|16.02.2017 19:30
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
|Валерий Белов
|Андрей Мартемьянов
Вратари
|Харри Сятери
|Юха Метсола
|2-й период
|25:38
|Павел Лукин (И. Яценко, А. Панков)
|Виталий Атюшов
|30:26
|Томаш Зогорна
|31:56
|33:47
|36:20
|Игорь Головков
|Игорь Руденков
|36:20
|37:58
|Михаил Епишин (А. Швец-Роговой, А. Макеев)
|Игорь Руденков
|39:50
|3-й период
|Вячеслав Литовченко (А. Бывальцев, Т. Зогорна)
|45:59
|Виталий Атюшов (О. Ли)
|46:25
|Игорь Руденков
|52:11
|54:00
|Марио Кемпе
|56:32
|Марио Кемпе
|Овертайм
|61:19
|Миро Аалтонен
|63:01
|Евгений Катичев
|Томаш Зогорна
|63:01
|64:50
|Евгений Катичев
Серия буллитов - победный бросок
|Т. Зогорна
Статистика
|22
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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