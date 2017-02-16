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16 февраля 2017, 22:47 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард ЦСКА Светлаков точно не сыграет в дерби со «Спартаком», Фаст заболел

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков не примет участия в московском дерби со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, запланированном на 18 февраля. Об этом на пресс-конференции после игры с «Торпедо» (4:2) сообщил главный тренер «армейцев» Дмитрий Квартальнов.

«Светлаков в матче со “Спартаком” точно не сыграет. Экстренно заявили на матч голкипера Вячеслава Волкова, так как Виктор Фаст заболел в самый последний момент, у него поднялась температура перед игрой», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

16.02.2017 19:30 Зрители 2877 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 4:2 Торпедо НН
(3:1, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Петерис Скудра
Вратари
Илья Сорокин Илья Проскуряков 20:00 (М. Бирюков 20:00-58:26, М. Бирюков 58:44)
1-й период
00:52 Джефф Плэтт
Дмитрий Семин 00:52
03:28 Вячеслав Основин
Максим I Осипов 05:56
07:53 Максим Мамин (В. Жарков, В. Ничушкин)
08:45 Григорий Панин
Денис Баранцев 09:59
Каспарс Даугавиньш (Г. Желдаков, И. Проскуряков) 10:38
Брэндон Макмиллан 10:47
12:51 Игорь Ожиганов (Д. Денисов, Ян Муршак)
15:25 Богдан Киселевич (Г. Панин)
17:34 Михаил Науменков
Каспарс Даугавиньш 17:34
2-й период
23:58 Михаил Науменков
29:04 Михаил Науменков
Картер Эштон 29:04
29:47 Грег Скотт (М.В. Мамин)
Кирилл Ураков 29:53
Артем Аляев 30:22
33:02 Владимир Жарков
Григорий Желдаков 33:02
Евгений Курбатов 33:02
Евгений Мозер 35:06
38:10 Сергей Андронов
Николай Жердев (К. Даугавиньш, Д. Семин) 39:59
Статистика
16 Штрафное время 30
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Торпедо НН
Новости Матчи Состав Статистика
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Квартальнов: Хоккеисты «Торпедо» показали ЦСКА, как надо играть у ворот соперника

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты «Торпедо» показали игрокам ЦСКА в третьем периоде, как надо действовать у ворот соперника. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.
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