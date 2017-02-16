Форвард ЦСКА Светлаков точно не сыграет в дерби со «Спартаком», Фаст заболел
Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков не примет участия в московском дерби со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, запланированном на 18 февраля. Об этом на
пресс-конференции после игры с «Торпедо» (4:2) сообщил главный тренер «армейцев» Дмитрий Квартальнов.
«Светлаков в матче со “Спартаком” точно не сыграет. Экстренно заявили на матч голкипера Вячеслава Волкова, так как Виктор Фаст заболел в самый последний момент, у него поднялась температура перед игрой», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
|16.02.2017 19:30
|Зрители 2877
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец ЦСКА
|ЦСКА
|4:2
|Торпедо НН
|(3:1, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
|Дмитрий Квартальнов
|Петерис Скудра
Вратари
|Илья Сорокин
|Илья Проскуряков 20:00 (М. Бирюков 20:00-58:26, М. Бирюков 58:44)
|1-й период
|00:52
|Джефф Плэтт
|Дмитрий Семин
|00:52
|03:28
|Вячеслав Основин
|Максим I Осипов
|05:56
|07:53
|Максим Мамин (В. Жарков, В. Ничушкин)
|08:45
|Григорий Панин
|Денис Баранцев
|09:59
|Каспарс Даугавиньш (Г. Желдаков, И. Проскуряков)
|10:38
|Брэндон Макмиллан
|10:47
|12:51
|Игорь Ожиганов (Д. Денисов, Ян Муршак)
|15:25
|Богдан Киселевич (Г. Панин)
|17:34
|Михаил Науменков
|Каспарс Даугавиньш
|17:34
|2-й период
|23:58
|Михаил Науменков
|29:04
|Михаил Науменков
|Картер Эштон
|29:04
|29:47
|Грег Скотт (М.В. Мамин)
|Кирилл Ураков
|29:53
|Артем Аляев
|30:22
|33:02
|Владимир Жарков
|Григорий Желдаков
|33:02
|Евгений Курбатов
|33:02
|Евгений Мозер
|35:06
|38:10
|Сергей Андронов
|Николай Жердев (К. Даугавиньш, Д. Семин)
|39:59
Статистика
|16
|Штрафное время
|30
|6
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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