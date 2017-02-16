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16 февраля 2017, 22:34 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Определились все участники плей-офф КХЛ от Западной конференции

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Стали известны все команды Западной конференции, которые обеспечили себе участие в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно после того, как «Сочи» уступил санкт- петербургскому СКА (2:6) в гостевом матче регулярного чемпионата и лишился шансов на участие в Кубке Гагарина.

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Полный список участников плей-офф КХЛ от Запада выглядит следующий образом: московский ЦСКА, санкт-петербургский СКА, ярославский «Локомотив», московское «Динамо», минское «Динамо», нижегородское «Торпедо», подольский «Витязь», хельсинкский «Йокерит».

В других матчах игрового дня московское «Динамо» в овертайме со счетом 2:1 оказалось сильнее владивостокского «Адмирала», а «Йокерит» на домашнем льду со счетом 4:5 уступил казанскому «Ак Барсу».

Матчи 1/8 финала начнутся 21 февраля.

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«Йокерит» проиграл «Ак Барсу» и сыграет в плей-офф КХЛ с обладателем Кубка континента

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Финский «Йокерит» проиграл казанскому «Ак Барсу» в своем заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сыграет в первом раунде плей-офф с победителем «регулярки».
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