Определились все участники плей-офф КХЛ от Западной конференции
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Стали известны все команды Западной конференции, которые обеспечили себе участие в
плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно после того, как «Сочи» уступил санкт- петербургскому СКА (2:6) в гостевом матче регулярного чемпионата и лишился шансов на участие в Кубке Гагарина.
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Полный список участников
В других матчах игрового дня московское «Динамо» в овертайме со счетом 2:1 оказалось сильнее владивостокского «Адмирала», а «Йокерит» на домашнем льду со счетом 4:5 уступил казанскому «Ак Барсу».
Матчи 1/8 финала начнутся 21 февраля.
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