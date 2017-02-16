Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28803520/
16 февраля 2017, 22:15 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты ЦСКА обыграли «Торпедо» и сохраняют 1-е место в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, армейцы сохраняют первое место в сводной таблице лиги за один матч до завершения «регулярки».

Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над нижегородским <span class=error>Торпедо</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> армейцы сохраняют первое место в сводной таблице лиги за один матч до завершения <span class=error>регулярки</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в четверг в Москве, завершилась со счетом 4:2 (3:1, 1:1, 0:0) в пользу армейцев. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Мамин (на 8-й минуте), Игорь Ожиганов (13), Богдан Киселевич (16) и Грег Скотт (30), у «Торпедо» отличились Каспарс Даугавиньш (11), Николай Жердев (40).

Жердев набрал 300-е очко в чемпионатах России, замененный после первого периода голкипер «Торпедо» Илья Проскуряков провел 100-й матч за нижегородский клуб.

ЦСКА в субботу в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ примет «Спартак», «Торпедо» в тот же день сыграет в Санкт-Петербурге против СКА.

16.02.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 4:2 Торпедо НН
(3:1, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Петерис Скудра
Вратари
Илья Сорокин Илья Проскуряков 20:00 (М. Бирюков 20:00-58:26, М. Бирюков 58:44)
1-й период
00:52 Джефф Плэтт
Дмитрий Семин 00:52
03:28 Вячеслав Основин
Максим I Осипов 05:56
07:53 Максим Мамин (В. Жарков, В. Ничушкин)
08:45 Григорий Панин
Денис Баранцев 09:59
Каспарс Даугавиньш (И. Проскуряков, Г. Желдаков) 10:38
Брэндон Макмиллан 10:47
12:51 Игорь Ожиганов (Д. Денисов, Ян Муршак)
15:25 Богдан Киселевич (Г. Панин)
17:34 Михаил Науменков
Каспарс Даугавиньш 17:34
2-й период
23:58 Михаил Науменков
29:04 Михаил Науменков
Картер Эштон 29:04
29:47 Грег Скотт (М.В. Мамин)
Кирилл Ураков 29:53
Артем Аляев 30:22
33:02 Владимир Жарков
Григорий Желдаков 33:02
Евгений Курбатов 33:02
Евгений Мозер 35:06
38:10 Сергей Андронов
Николай Жердев (Д. Семин, К. Даугавиньш) 39:59
Статистика
16 Штрафное время 30
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Вратарь ЦСКА Сорокин продемонстрировал новый шлем

Вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин будет играть в новом шлеме, который был продемонстрирован в официальном «твиттере» клуба. Маска оформлена в стандартных цветах ЦСКА и украшена большим количеством звёзд.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами