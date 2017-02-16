Хоккеисты ЦСКА обыграли «Торпедо» и сохраняют 1-е место в регулярном чемпионате КХЛ

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Встреча, состоявшаяся в четверг в Москве, завершилась со счетом 4:2 (3:1, 1:1, 0:0) в пользу армейцев. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Мамин (на 8-й минуте), Игорь Ожиганов (13), Богдан Киселевич (16) и Грег Скотт (30), у «Торпедо» отличились Каспарс Даугавиньш (11), Николай Жердев (40).

Жердев набрал 300-е очко в чемпионатах России, замененный после первого периода голкипер «Торпедо» Илья Проскуряков провел 100-й матч за нижегородский клуб.