Московское «Динамо» обыграло «Адмирал» и начнет плей-офф КХЛ домашними матчами
МОСКВА, 16 фев —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского «Динамо» в овертайме одержали победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, обеспечив себе как минимум четвертое место в Западной конференции и право начать плей-офф дома.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу «бело-голубых». В основное время на гол Дмитрия Саюстова (30-я минута) «Динамо» ответило шайбой Максима Карпова (41-я). Победу хозяевам принес Мартиньш Карсумс (64-я).
Хоккеисты «Динамо» и «Адмирала» в последние дни регулярного чемпионата КХЛ борются за места в своих конференциях. И если у «бело-голубых» решается, где начинать
Зато после перерыва гости захватили инициативу и смогли даже реализовать одну из ошибок динамовцев в обороне. Саюстов удачно сыграл на добивании и расстрелял вратаря «Динамо» Александра Еременко. На последних секундах второго периода Роберт Саболич мог забросить и вторую шайбу после чудовищного «обреза» Андрея Кутейкина, но здесь дуэль выиграл Еременко.
Гости не раз могли пожалеть об этом моменте по ходу заключительной 20-минутки. Уже через 58 секунд после перерыва Карпов сравнял счет, реализовав импровизированный буллит. Динамовцы владели инициативой за исключением того времени, которое проводили в меньшинстве.
«Динамо» завершит регулярный чемпионат домашним матчем с китайским «Куньлунем» 18 февраля. «Адмирал» в тот же день сыграет в гостях с подмосковным «Витязем».
|Сергей Орешкин
|Александр Андриевский
|Александр Еременко
|Игорь Бобков
|1-й период
|Владимир I Ткачев
|19:27
|2-й период
|26:37
|Егор I Зайцев
|28:45
|Семен Кокуев
|Дмитрий Саюстов (Дж. Блум, Р. Саболич)
|29:54
|Виктор Александров
|38:15
|3-й период
|40:58
|Максим Карпов (Д. Вишневский)
|47:43
|Александр Рыбаков
|Вадим Краснослободцев
|56:11
|59:21
|Андрей Кутейкин
|Овертайм
|Джонатон Блум
|63:08
|63:26
|Мартиньш Карсумс (И. Никулин, Ю. Хиетанен)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter