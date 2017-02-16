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16 февраля 2017, 22:20 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Московское «Динамо» обыграло «Адмирал» и начнет плей-офф КХЛ домашними матчами

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского «Динамо» в овертайме одержали победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, обеспечив себе как минимум четвертое место в Западной конференции и право начать плей-офф дома.

Хоккеисты московского Динамо в овертайме одержали победу над владивостокским Адмиралом в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> обеспечив себе как минимум четвертое место в Западной конференции и право начать <nobr>плей-офф</nobr> дома. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу «бело-голубых». В основное время на гол Дмитрия Саюстова (30-я минута) «Динамо» ответило шайбой Максима Карпова (41-я). Победу хозяевам принес Мартиньш Карсумс (64-я).

Хоккеисты «Динамо» и «Адмирала» в последние дни регулярного чемпионата КХЛ борются за места в своих конференциях. И если у «бело-голубых» решается, где начинать плей-офф — дома или на выезде, то «моряки» на заключительные игры оставили вопрос выхода в розыгрыш Кубка Гагарина, соперничая сразу пятью клубами. Длительный выезд в западную часть России, возможно, сказался на «Адмирале» в первом периоде, в котором хозяева вполне могли забросить две-три шайбы.

Зато после перерыва гости захватили инициативу и смогли даже реализовать одну из ошибок динамовцев в обороне. Саюстов удачно сыграл на добивании и расстрелял вратаря «Динамо» Александра Еременко. На последних секундах второго периода Роберт Саболич мог забросить и вторую шайбу после чудовищного «обреза» Андрея Кутейкина, но здесь дуэль выиграл Еременко.

Гости не раз могли пожалеть об этом моменте по ходу заключительной 20-минутки. Уже через 58 секунд после перерыва Карпов сравнял счет, реализовав импровизированный буллит. Динамовцы владели инициативой за исключением того времени, которое проводили в меньшинстве. Из-за неоправданного удаления Кутейкина хозяева и овертайм начали в положении «три на четыре». Однако гости свой шанс не использовали, а Карсумс уже в равных составах сумел результативно сыграть на пятачке.

«Динамо» завершит регулярный чемпионат домашним матчем с китайским «Куньлунем» 18 февраля. «Адмирал» в тот же день сыграет в гостях с подмосковным «Витязем».

16.02.2017 19:30 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 2:1 ОТ Адмирал
(0:0, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Александр Андриевский
Вратари
Александр Еременко Игорь Бобков
1-й период
Владимир I Ткачев 19:27
2-й период
26:37 Егор I Зайцев
28:45 Семен Кокуев
Дмитрий Саюстов (Дж. Блум, Р. Саболич) 29:54
Виктор Александров 38:15
3-й период
40:58 Максим Карпов (Д. Вишневский)
47:43 Александр Рыбаков
Вадим Краснослободцев 56:11
59:21 Андрей Кутейкин
Овертайм
Джонатон Блум 63:08
63:26 Мартиньш Карсумс (И. Никулин, Ю. Хиетанен)
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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