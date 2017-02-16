Московское «Динамо» обыграло «Адмирал» и начнет плей-офф КХЛ домашними матчами

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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу «бело-голубых». В основное время на гол Дмитрия Саюстова (30-я минута) «Динамо» ответило шайбой Максима Карпова (41-я). Победу хозяевам принес Мартиньш Карсумс (64-я).

Хоккеисты «Динамо» и «Адмирала» в последние дни регулярного чемпионата КХЛ борются за места в своих конференциях. И если у «бело-голубых» решается, где начинать плей-офф — дома или на выезде, то «моряки» на заключительные игры оставили вопрос выхода в розыгрыш Кубка Гагарина, соперничая сразу пятью клубами. Длительный выезд в западную часть России, возможно, сказался на «Адмирале» в первом периоде, в котором хозяева вполне могли забросить две-три шайбы.

Зато после перерыва гости захватили инициативу и смогли даже реализовать одну из ошибок динамовцев в обороне. Саюстов удачно сыграл на добивании и расстрелял вратаря «Динамо» Александра Еременко. На последних секундах второго периода Роберт Саболич мог забросить и вторую шайбу после чудовищного «обреза» Андрея Кутейкина, но здесь дуэль выиграл Еременко.

Гости не раз могли пожалеть об этом моменте по ходу заключительной 20-минутки. Уже через 58 секунд после перерыва Карпов сравнял счет, реализовав импровизированный буллит. Динамовцы владели инициативой за исключением того времени, которое проводили в меньшинстве. Из-за неоправданного удаления Кутейкина хозяева и овертайм начали в положении «три на четыре». Однако гости свой шанс не использовали, а Карсумс уже в равных составах сумел результативно сыграть на пятачке.

«Динамо» завершит регулярный чемпионат домашним матчем с китайским «Куньлунем» 18 февраля. «Адмирал» в тот же день сыграет в гостях с подмосковным «Витязем».