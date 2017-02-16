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16 февраля 2017, 22:01 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Северстали» в овертайме обыграли «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Хоккеисты череповецкой «Северстали» в овертайме обыграли московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Череповце, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Северстали», у которой дублем отметился Клэй Уилсон (8-я, 63-я минута). У «Спартака» отличился Виктор Бобров (7).

«Северсталь» 18 февраля в своем заключительном матче «регулярки» примет «Сочи», а «Спартак» в тот же день в гостях встретится с московским ЦСКА. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф.

16.02.2017 19:00 Зрители 2393 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 2:1 ОТ Спартак
(1:1, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Алексей Ярушкин
Вратари
Роман Смирягин Маркус Свенссон
1-й период
Виктор Бобров (М. Потапов) 06:45
07:17 Клэй Уилсон (В. Полак, Д. Кагарлицкий)
Ярослав Дыбленко 15:19
Владислав Провольнев 15:45
19:22 Денис Ежов
19:26 Юрий Трубачев
2-й период
34:07 Николай Стасенко
3-й период
Дмитрий Калинин 54:49
58:12 Даниил Вовченко
Овертайм
62:29 Клэй Уилсон (В. Полак, Д. Кагарлицкий)
Статистика
8 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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