Хоккеисты «Северстали» в овертайме обыграли «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Череповце, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Северстали», у которой дублем отметился Клэй Уилсон (8-я, 63-я минута). У «Спартака» отличился Виктор Бобров (7).

«Северсталь» 18 февраля в своем заключительном матче «регулярки» примет «Сочи», а «Спартак» в тот же день в гостях встретится с московским ЦСКА. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф.