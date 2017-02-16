Хоккеисты «Северстали» в овертайме обыграли «Спартак» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 16 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты череповецкой «Северстали» в овертайме обыграли московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Череповце, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Северстали», у которой дублем отметился Клэй Уилсон (8-я, 63-я минута). У «Спартака» отличился Виктор Бобров (7).
«Северсталь» 18 февраля в своем заключительном матче «регулярки» примет «Сочи», а «Спартак» в тот же день в гостях встретится с московским ЦСКА. Обе команды потеряли шансы на выход в
|16.02.2017 19:00
|Зрители 2393
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|Северсталь
|2:1 ОТ
|Спартак
|(1:1, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
|Александр Гулявцев
|Алексей Ярушкин
Вратари
|Роман Смирягин
|Маркус Свенссон
|1-й период
|Виктор Бобров (М. Потапов)
|06:45
|07:17
|Клэй Уилсон (В. Полак, Д. Кагарлицкий)
|Ярослав Дыбленко
|15:19
|Владислав Провольнев
|15:45
|19:22
|Денис Ежов
|19:26
|Юрий Трубачев
|2-й период
|34:07
|Николай Стасенко
|3-й период
|Дмитрий Калинин
|54:49
|58:12
|Даниил Вовченко
|Овертайм
|62:29
|Клэй Уилсон (В. Полак, Д. Кагарлицкий)
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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