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16 февраля 2017, 22:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Ярославский «Локомотив» переиграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» на своем льду переиграл китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в четверг в Ярославле, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Даниил Апальков (7-я минута), Егор Аверин (10), Александр Кадейкин (22) и Брэндон Козун (39). У гостей шайбы забросили Макс Вярн (19) и Чед Рау (44).

«Локомотив» набрал 110 очков и укрепился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, а «Куньлунь», хоть и занимает с 83 очками седьмую строчку на Востоке, но еще не обеспечил себе выход в плей-офф.

В заключительной встрече регулярного чемпионата КХЛ нынешнего сезона «Куньлунь» сыграет 18 февраля на выезде с московским «Динамо», а «Локомотив» примет дома хабаровский «Амур».

16.02.2017 19:00 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 4:2 Куньлунь
(2:1, 2:0, 0:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Владимир Юрзинов
Вратари
Алексей Мурыгин Томи Кархунен 41:32 (Ан. Макаров 41:32-58:38)
1-й период
06:15 Даниил Апальков (Д. Лугин, Е. Аверин)
09:43 Егор Аверин (Д. Апальков)
12:41 Никита Черепанов
13:40 Илья Любушкин
Макс Вярн 13:40
18:25 Брэндон Козун
Макс Вярн (Т. Виклунд, Я. Яласваара) 18:53
2-й период
21:42 Александр Кадейкин (П. Красковский, А. Полунин)
Томаш Марцинко 25:35
Макс Вярн 32:46
34:19
35:19 Рушан Рафиков
Олег Яшин 38:24
38:45 Брэндон Козун (М. Тальбо, Я. Накладал)
3-й период
Мартин Бакош 41:32
Чад Рау (Ш. Коллинс) 43:26
Дамьен Флери 45:26
47:02 Дмитрий Лугин
47:02 Дмитрий Лугин
54:06 Илья Любушкин
Статистика
22 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Владимир Балушка (Словакия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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