Ярославский «Локомотив» переиграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Ярославле, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Даниил Апальков (7-я минута), Егор Аверин (10), Александр Кадейкин (22) и Брэндон Козун (39). У гостей шайбы забросили Макс Вярн (19) и Чед Рау (44).

«Локомотив» набрал 110 очков и укрепился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, а «Куньлунь», хоть и занимает с 83 очками седьмую строчку на Востоке, но еще не обеспечил себе выход в плей-офф.

В заключительной встрече регулярного чемпионата КХЛ нынешнего сезона «Куньлунь» сыграет 18 февраля на выезде с московским «Динамо», а «Локомотив» примет дома хабаровский «Амур».