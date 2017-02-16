Ярославский «Локомотив» переиграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 16 фев —
Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» на своем льду переиграл китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в четверг в Ярославле, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Даниил Апальков (7-я минута), Егор Аверин (10), Александр Кадейкин (22) и Брэндон Козун (39). У гостей шайбы забросили Макс Вярн (19) и Чед Рау (44).
«Локомотив» набрал 110 очков и укрепился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, а «Куньлунь», хоть и занимает с 83 очками седьмую строчку на Востоке, но еще не обеспечил себе выход в
В заключительной встрече регулярного чемпионата КХЛ нынешнего сезона «Куньлунь» сыграет 18 февраля на выезде с московским «Динамо», а «Локомотив» примет дома хабаровский «Амур».
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Владимир Юрзинов
Вратари
|Алексей Мурыгин
|Томи Кархунен 41:32 (Ан. Макаров 41:32-58:38)
|1-й период
|06:15
|Даниил Апальков (Д. Лугин, Е. Аверин)
|09:43
|Егор Аверин (Д. Апальков)
|12:41
|Никита Черепанов
|13:40
|Илья Любушкин
|Макс Вярн
|13:40
|18:25
|Брэндон Козун
|Макс Вярн (Т. Виклунд, Я. Яласваара)
|18:53
|2-й период
|21:42
|Александр Кадейкин (П. Красковский, А. Полунин)
|Томаш Марцинко
|25:35
|Макс Вярн
|32:46
|34:19
|35:19
|Рушан Рафиков
|Олег Яшин
|38:24
|38:45
|Брэндон Козун (М. Тальбо, Я. Накладал)
|3-й период
|Мартин Бакош
|41:32
|Чад Рау (Ш. Коллинс)
|43:26
|Дамьен Флери
|45:26
|47:02
|Дмитрий Лугин
|47:02
|Дмитрий Лугин
|54:06
|Илья Любушкин
Статистика
|22
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Владимир Балушка (Словакия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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