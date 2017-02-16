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16 февраля 2017, 21:46 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Куньлунь» продлил нахождение хоккеиста Энлунда в списке травмированных до 6 марта

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Пекинский «Куньлунь» продлил нахождение нападающего Йонаса Энлунда в списке травмированных до 6 марта, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Энлунд повредил голеностоп в первом матче за «Куньлунь» в ноябре и не играл до 5 января. 26 января 29-летний финн вновь был переведен своим клубом в список травмированных до 12 февраля. Всего в составе «Куньлуня» Энлунд успел провести восемь встреч, не сумев отметиться результативными действиями.

Также сообщается, что магнитогорский «Металлург» убрал из списка травмированных нападающего Томми Санталу.

Куньлунь
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