«Куньлунь» продлил нахождение хоккеиста Энлунда в списке травмированных до 6 марта

Энлунд повредил голеностоп в первом матче за «Куньлунь» в ноябре и не играл до 5 января. 26 января 29-летний финн вновь был переведен своим клубом в список травмированных до 12 февраля. Всего в составе «Куньлуня» Энлунд успел провести восемь встреч, не сумев отметиться результативными действиями.

Также сообщается, что магнитогорский «Металлург» убрал из списка травмированных нападающего Томми Санталу.