«Автомобилист» проиграл дома «Авангарду» и потерял шансы на попадание в плей-офф КХЛ

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Встреча, прошедшая в четверг в Екатеринбурге, завершилась поражением хозяев со счетом 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1). Шайбы Петра Коукала (3-я минута) и Алексея Василевского (4) вывели «Автомобилист» вперед, но омичи сравняли счет усилиями Александра Пережогина (32) и Петра Хохрякова (54). Решающий буллит реализовал Николай Лемтюгов.

Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2015 года голкипер Денис Костин впервые в сезоне вышел на лед в составе «Авангарда», но уже на 4-й минуте пропустил вторую шайбу и был заменен на Доминика Фурха.

«Автомобилист» набрал 78 очков, лишившись математических шансов догнать идущий на восьмом месте в таблице Восточной конференции владивостокский «Адмирал» (82), и не сможет выступить в Кубке Гагарина в нынешнем сезоне.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Автомобилист» дома сыграет 18 февраля с новосибирской «Сибирью», а «Авангард» в тот же день на выезде встретится с астанинским «Барысом».