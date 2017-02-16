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16 февраля 2017, 20:56 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Автомобилист» проиграл дома «Авангарду» и потерял шансы на попадание в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду уступил в серии буллитов омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и потерял шансы на выход в плей-офф.

Екатеринбургский Автомобилист на своем льду уступил в серии <span class=error>буллитов</span> омскому Авангарду в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) и потерял шансы на выход в <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Екатеринбурге, завершилась поражением хозяев со счетом 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1). Шайбы Петра Коукала (3-я минута) и Алексея Василевского (4) вывели «Автомобилист» вперед, но омичи сравняли счет усилиями Александра Пережогина (32) и Петра Хохрякова (54). Решающий буллит реализовал Николай Лемтюгов.

Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2015 года голкипер Денис Костин впервые в сезоне вышел на лед в составе «Авангарда», но уже на 4-й минуте пропустил вторую шайбу и был заменен на Доминика Фурха.

«Автомобилист» набрал 78 очков, лишившись математических шансов догнать идущий на восьмом месте в таблице Восточной конференции владивостокский «Адмирал» (82), и не сможет выступить в Кубке Гагарина в нынешнем сезоне.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Автомобилист» дома сыграет 18 февраля с новосибирской «Сибирью», а «Авангард» в тот же день на выезде встретится с астанинским «Барысом».

16.02.2017 17:00 Зрители 4800 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Автомобилист 2:3 Б Авангард
(2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Владимир Крикунов Федор Канарейкин
Вратари
Иван Лисутин Денис Костин 03:41 (Д. Фурх 03:41)
1-й период
Илья Зубов 01:21
Илья Зубов 01:21
02:34 Петр Коукал (Н. Тимашов, А. Симаков)
03:41 Алексей Василевский (Р. Тичар, М. Чайковски)
17:38 Максим Рассейкин
Антон Бурдасов 19:12
2-й период
27:35 Анатолий Голышев
Александр Пережогин (Н. Лемтюгов, Э. Густафссон) 31:57
9450 34:32
38:56 Алексей Михнов
3-й период
Петр Хохряков (Д. Бут, А. Бурдасов) 53:22
Овертайм
60:00 Евгений Чесалин
Дэвид Бут 60:00
Дэвид Бут 63:31
Серия буллитов - победный бросок
Н. Лемтюгов
Статистика
8 Штрафное время 33
6 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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