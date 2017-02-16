«Салават Юлаев» обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ

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«Сибирь» была единственной командой, которая могла помешать уфимцам принять участие в Кубке Гагарина. Теперь за одну игру до конца регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» опережает новосибирцев на четыре очка.