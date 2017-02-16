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16 февраля 2017, 20:39 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Салават Юлаев» обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» обеспечил себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это выяснилось в результате поражения новосибирской «Сибири» от ханты-мансийской «Югры» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата лиги.

Это выяснилось в результате поражения новосибирской Сибири от <nobr>ханты-мансийской</nobr> <span class=error>Югры</span> (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата лиги. Увеличить
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«Сибирь» была единственной командой, которая могла помешать уфимцам принять участие в Кубке Гагарина. Теперь за одну игру до конца регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» опережает новосибирцев на четыре очка.

По итогам встречи «Барыс» (Астана) — «Металлург» (Новокузнецк), который завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу гостей, определился соперник казахстанской команды по первому раунду плей-офф. Им стал челябинский «Трактор».

16.02.2017 17:00 Зрители 2700 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Югра 3:2 ОТ Сибирь
(1:1, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Андрей Разин Андрей Скабелка
Вратари
Георгий Бояршинов 19:56 (Г. Бояршинов 20:00) Дэнни Тэйлор
1-й период
03:40 Евгений Кулик
Вадим Хлопотов 03:40
05:06 Роман Людучин
Адам Полашек (С. Шумаков) 05:31
Евгений Артюхин 10:35
10:58 Андрей Алексеев (Е. Лапенков, Н. Хлыстов)
2-й период
Кирилл Воробьев 26:18
26:30 Евгений Лапенков (С. Купцов)
33:57 Константин Панов
Адам Полашек 35:51
37:16 Никита Хлыстов
3-й период
44:27 Игорь Фефелов
44:27 Игорь Фефелов
48:50 Сергей Купцов
56:35 Евгений Лапенков
Адам Полашек (С. Шумаков) 57:28
Алексей Глухов 58:13
Алексей Глухов 58:13
Овертайм
62:25 Андрей Алексеев (Е. Лапенков)
Статистика
24 Штрафное время 33
5 Игра в большинстве 6
3 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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Сибирь
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