«Салават Юлаев» обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» обеспечил себе выход в
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это выяснилось в результате поражения новосибирской «Сибири» от ханты-мансийской «Югры» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата лиги.
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«Сибирь» была единственной командой, которая могла помешать уфимцам принять участие в Кубке Гагарина. Теперь за одну игру до конца регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» опережает новосибирцев на четыре очка.
По итогам встречи «Барыс» (Астана) — «Металлург» (Новокузнецк), который завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу гостей, определился соперник казахстанской команды по первому раунду
Главные тренеры
|Андрей Разин
|Андрей Скабелка
Вратари
|Георгий Бояршинов 19:56 (Г. Бояршинов 20:00)
|Дэнни Тэйлор
|1-й период
|03:40
|Евгений Кулик
|Вадим Хлопотов
|03:40
|05:06
|Роман Людучин
|Адам Полашек (С. Шумаков)
|05:31
|Евгений Артюхин
|10:35
|10:58
|Андрей Алексеев (Е. Лапенков, Н. Хлыстов)
|2-й период
|Кирилл Воробьев
|26:18
|26:30
|Евгений Лапенков (С. Купцов)
|33:57
|Константин Панов
|Адам Полашек
|35:51
|37:16
|Никита Хлыстов
|3-й период
|44:27
|Игорь Фефелов
|44:27
|Игорь Фефелов
|48:50
|Сергей Купцов
|56:35
|Евгений Лапенков
|Адам Полашек (С. Шумаков)
|57:28
|Алексей Глухов
|58:13
|Алексей Глухов
|58:13
|Овертайм
|62:25
|Андрей Алексеев (Е. Лапенков)
Статистика
|24
|Штрафное время
|33
|5
|Игра в большинстве
|6
|3
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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