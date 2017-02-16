Капитан «Барыса» Боченски получил травму головы в игре с ХК «Металлург» (Новокузнецк)

Встреча, прошедшая в четверг в Астане, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2. Боченски получил повреждение после удара в голову со стороны защитника «Металлурга» Алексея Васильченко на 37-й минуте, после чего был заменен и не смог в дальнейшем продолжить матч. За грубый прием Васильченко был удален до конца встречи.

Состояние здоровья 34-летнего хоккеиста и сроки восстановления на данный момент неизвестны. Боченски в нынешнем сезоне является вторым бомбардиром «Барыса» с 53 (17 шайб + 36 передач) очками в 57 играх.

«Барыс» после матча с «Кузней» набрал 90 очков и обеспечил себе пятое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в результате чего в 1/8 финала Кубка Гагарина он встретится с челябинским «Трактором».