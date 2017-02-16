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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28802151/
16 февраля 2017, 20:07 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Капитан «Барыса» Боченски получил травму головы в игре с ХК «Металлург» (Новокузнецк)

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Капитан астанинского «Барыса» Брэндон Боченски получил травму головы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с новокузнецким «Металлургом».

Встреча, прошедшая в четверг в Астане, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2. Боченски получил повреждение после удара в голову со стороны защитника «Металлурга» Алексея Васильченко на 37-й минуте, после чего был заменен и не смог в дальнейшем продолжить матч. За грубый прием Васильченко был удален до конца встречи.

Состояние здоровья 34-летнего хоккеиста и сроки восстановления на данный момент неизвестны. Боченски в нынешнем сезоне является вторым бомбардиром «Барыса» с 53 (17 шайб + 36 передач) очками в 57 играх.

«Барыс» после матча с «Кузней» набрал 90 очков и обеспечил себе пятое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в результате чего в 1/8 финала Кубка Гагарина он встретится с челябинским «Трактором».

16.02.2017 16:30 Зрители 4150 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 2:3 ОТ Металлург Нк
(0:0, 2:0, 0:2)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Сергей Бердников
Вратари
Кевин Пулен Рафаэль Хакимов
1-й период
03:48 Найджел Доус
Федор Полищук 08:02
Рафаэль Хакимов 12:00
Тимур Фаткуллин 12:40
2-й период
23:39 Дастин Бойд
36:06
Алексей Васильченко 36:20
Алексей Васильченко 36:20
36:38 Брендан Шиннимин (Р. Старченко, Р. Савченко)
Станислав Калашников 37:20
37:30 Роман Савченко (Р. Старченко, К. Пушкарев)
39:44 Кэм Баркер
3-й период
42:27 Вячеслав Трясунов
46:38
50:17 Кэм Баркер
51:01 Владимир Маркелов
Тимур Фаткуллин (К. Семенов, М. Скутар) 51:24
Евгений Соловьев (А. Разумов) 51:30
Александр Комаристый 52:33
54:32 Кэм Баркер
Александр I Титов 58:36
Овертайм
Александр Комаристый (С. Калашников, Н. Лямкин) 62:26
Статистика
14 Штрафное время 41
9 Игра в большинстве 7
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Нк
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