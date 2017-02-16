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16 февраля 2017, 19:37 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Кузня» установила антирекорд по проценту набранных очков в «регулярке»

Новокузнецкий «Металлург» установил антирекорд по проценту набранных очков в регулярном чемпионате КХЛ.

После победы над «Барысом» (3:2 в овертайме) и за один матч до конца «регулярки» новокузнечане могут набрать максимум 40 очков, что составит 22,2% от максимального количества очков.

Предыдущее худшее достижение было установлено «Автомобилистом» в сезоне-2012/13 — 35 очков в 52 матчах и 22,4%.

Металлург Нк
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