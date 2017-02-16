«Барыс» за шесть секунд упустил преимущество в две шайбы и проиграл худшей команде КХЛ

Игра проходила в Астане сегодня, 16 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Обе шайбы «Барыс» забросил в большинстве в концовке второго периода. На 37-й минуте отличился канадец Брендан Шиннимин, а на 38-й — Роман Савченко. В обоих случаях ассистентом выступил Роман Старченко.

В концовке третьего периода «Барыс» упустил победу. Астанинский клуб неудачно сыграл в большинстве, позволил «Металлургу» дважды поразить свои ворота. На 52-й минуте отличился Евгений Соловьев, а через шесть секунд — Кирилл Семенов.

В овертайме сильнее были хоккеисты «Металлурга».

Запомнился этот матч и травмой капитана «Барыса» Брэндона Боченски. На 37-й минуте нападающий получил удар в область головы и шеи от защитника «Металлурга» Алексея Васильченко, который известен по выступлениям за «Барыс» и сборную Казахстана. За этот эпизод арбитры выписали Васильченко пятиминутный штраф и удаление до конца игры.