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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28801845/
16 февраля 2017, 19:23 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» за шесть секунд упустил преимущество в две шайбы и проиграл худшей команде КХЛ

Хоккеисты «Барыса» проиграли в овертайме новокузнецкому «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Астане сегодня, 16 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Обе шайбы «Барыс» забросил в большинстве в концовке второго периода. На 37-й минуте отличился канадец Брендан Шиннимин, а на 38-й — Роман Савченко. В обоих случаях ассистентом выступил Роман Старченко.

В концовке третьего периода «Барыс» упустил победу. Астанинский клуб неудачно сыграл в большинстве, позволил «Металлургу» дважды поразить свои ворота. На 52-й минуте отличился Евгений Соловьев, а через шесть секунд — Кирилл Семенов.

В овертайме сильнее были хоккеисты «Металлурга».

Запомнился этот матч и травмой капитана «Барыса» Брэндона Боченски. На 37-й минуте нападающий получил удар в область головы и шеи от защитника «Металлурга» Алексея Васильченко, который известен по выступлениям за «Барыс» и сборную Казахстана. За этот эпизод арбитры выписали Васильченко пятиминутный штраф и удаление до конца игры.

16.02.2017 16:30 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 2:3 ОТ Металлург Нк
(0:0, 2:0, 0:2)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Сергей Бердников
Вратари
Кевин Пулен Рафаэль Хакимов
1-й период
03:48 Найджел Доус
Федор Полищук 08:02
Рафаэль Хакимов 12:00
Тимур Фаткуллин 12:40
2-й период
23:39 Дастин Бойд
36:06
Алексей Васильченко 36:20
Алексей Васильченко 36:20
36:38 Брендан Шиннимин (Р. Старченко, Р. Савченко)
Станислав Калашников 37:20
37:30 Роман Савченко (Р. Старченко, К. Пушкарев)
39:44 Кэм Баркер
3-й период
42:27 Вячеслав Трясунов
46:38
50:17 Кэм Баркер
51:01 Владимир Маркелов
Тимур Фаткуллин (К. Семенов, М. Скутар) 51:24
Евгений Соловьев (А. Разумов) 51:30
Александр Комаристый 52:33
54:32 Кэм Баркер
Александр I Титов 58:36
Овертайм
Александр Комаристый (С. Калашников, Н. Лямкин) 62:26
Статистика
14 Штрафное время 41
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Нк
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