К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Если вы смеялись над КХЛ, которая в этом сезоне включила в свой состав «Куньлунь Ред Стар», то вот вам ответ номер раз — китайцы близки к плей-офф (83 очка). Но им будет тяжело, ведь остались два матча в гостях — против «Локомотива» и московского «Динамо». При этом наседает «Сибирь» (80), играющая в гостях с «Югрой» и «Автомобилистом». Но при равенстве очков выше будет «Куньлунь», потому что у него больше побед.

Сезон у «Куньлуня» в любом случае успешный. А главное, что Россия вышла на спортивный рынок Китая, где в 2022 году пройдет зимняя Олимпиада. И вот ответ номер два — НХЛ хочет совершить такую же экспансию.

Пока нет речи о том, чтобы включить китайский клуб в Тихоокеанский дивизион, к «Сан-Хосе» и «Анахайму» (хотя однажды к этому могут прийти). Но читаю статью в «The Hockey News» с заголовком «Китайский миллиардер хочет поднять хоккей на самом крупном мировом рынке».

И узнаю, что есть такой китайский бизнесмен Чжоу Юньджи. В прошлом году — место № 271 в китайском списке Forbes. Состояние — $1,2 млрд. Не буду называть его компанию, чтобы не рекламировать. Но ее название было расклеено на бортах во время матчей Кубка мира. Может, вы заметили иероглифы.

55-летний бизнесмен сам берет уроки, играет вратарем. Уже плотно законтачился с клубами «Бостон», «Вашингтон», «Лос-Анджелес», подписал персональный рекламный контракт с форвардом «Брюинз» Давидом Пастрнаком. Более того, его компания выходит на прямое партнерство с НХЛ. Чжоу Юньджи прилетал в Лос-Анджелес на «Матч звезд», и встретили его там как родного.

Все понимают, какие перспективы у китайского рынка. В ближайшие пару лет местные власти хотят построить 200−300 крытых катков. Резко увеличить количество занимающихся в детских школах. Китай уже полюбил НБА — баскетбольная лига работает с Поднебесной уже два десятка лет. И это сделать просто, потому что в НБА играл китаец Яо Мин, а недавно «Хьюстон» задрафтовал Чжоу Ци.

Китайцы пока не играют в НХЛ, но вот уже «Бостон» приезжает с мастер-классами в Поднебесную, ждут там и другие клубы. «Вашингтон» собирается провести вечер американо-китайской дружбы, благо что стадион Verizon Center расположен в китайском квартале.

Не удивлюсь, если скоро НХЛ решит открыть свой регулярный чемпионат в Пекине. Мы же помним, как перед Олимпиадой в Нагано специально в Японию на официальные матчи прилетали «Нэшвилл» и кажется, «Анахайм», за который тогда выступал Пол Кария.

Уверяю вас, Китай очень быстро станет хоккейным. Пройдет несколько лет, и вы не узнаете эту страну. Так что КХЛ идет в правильном направлении вместе с «Куньлунем». Но идти нужно быстрее, иначе мы отстанем. Конкуренты очень серьезные….