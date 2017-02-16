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16 февраля 2017, 13:25 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Бюджет «Лады» в следующем сезоне в лучшем случае останется на уровне 600 млн рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Бюджет тольяттинской «Лады» на текущий сезон составляет 600 млн рублей, и в следующем сезоне он в лучшем случае останется таким же. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области, вице-президент клуба Дмитрий Шляхтин.

Как рассказал ТАСС <nobr>вице-президент</nobr> Лады Дмитрий Шляхтин пока неизвестно будет ли бюджет клуба сокращен. Увеличить
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«Планов увеличить бюджет нет, думаю, в лучшем случае он останется в тех же рамках, что и сейчас — 600 млн рублей, — сказал он. — Не могу сказать, сократится ли он или нет, эта тема еще не обсуждалась. Но у нас губернатор, который понимает все проблемы, поддерживает. Думаю, все будет хорошо».

На вопрос, нет ли у клуба желания привлекать в команду только собственных воспитанников, Шляхтин ответил: «Мы идем к этому, и мы всегда шли этим путем, но, понимаете, команда третий год в КХЛ. Если вы помните, все было практически развалено, когда команда вышла из этого турнира, и детско- спортивная школа практически перестала давать своих воспитанников. Сейчас у нас построена новая арена, на которой два льда, в прошлом году сдали еще один каток, то есть с площадками проблем нет. Школу возродили тоже, но ребята же должны вырасти, это не быстро происходит».

«Лада» была исключена из состава участников КХЛ в мае 2010 года, так как клуб не предоставил в установленные сроки документов, подтверждающих обеспечение финансирования основной команды. Вновь выступать в лиге тольяттинцы начали с сезона-2014/15. В текущем сезоне команда набрала 64 очка в 58 встречах и уже потеряла шансы выйти в плей-офф.

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