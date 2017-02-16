Обзор дня: время безумных слухов

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В Уфу сосватали трех тренеров, два иностранных клуба завершили чемпионат, а на Востоке определилась первая пара плей-офф.

Февраль, когда регулярный чемпионат уже почти закончен, — период не только комплектования команд на следующий сезон (речь, кстати, в первую очередь о средних клубах, так как мелкие ждут остатков, а большие все равно будут иметь первое право выбора), но и время самых безумных слухов. Например, вчера Леонид Вайсфельд едва со стула не упал, когда к нему начали звонить и спрашивать про тренеров, которые могут возглавить команду с вариантами «Скабелка — Аболс — Титов».

Каждый из вас, кто любит хоккей, может придумывать такие новости сам. Брать любого тренера (неважно, есть ли у него контракт), брать любой клуб и написать в социальную сеть, где они в будущем собираются работать. Проблема «Салавата Юлаева» в том, что там полная неизвестность с завтрашним днем. Известно лишь, что Леониду Вайсфельду предложили новый контракт, но не подписали его.

А значит он сейчас даже не может вести никаких переговоров, так как 1 мая он может стать безработным (обещание в такой ситуации ничего не стоит). Но если Вайсфельд уйдет — это одна ситуация. А если останется — другая. И сватать сейчас тренеров в клуб такое же продуктивное занятие, как и обсуждать пары в плей-офф следующего сезона.

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ

В среду два иностранных клуба КХЛ провели последний матч в сезоне. «Слован» и «Медвешчак» первыми ушли в отпуск, сыграв положенные 60 матчей. Их последние два завершились фарсом. Хорваты даже одну домашнюю встречу проводили в Братиславе, а игроки «Слована» последние два дня искали себе новые команды, так как в Европе закрывалось трансферное окно.

В итоге оба раза команды показали безбашенный хоккей. Это было нечто среднее между тренировкой и матчем звезд, когда все старались не получить травму, но выделиться перед тренером. Хорватов, вероятней всего, мы больше в КХЛ не увидим. А словаки разочаровывают уже второй сезон подряд. Когда мы приглашали иностранные команды в КХЛ, то ждали совсем другого.

СЕЛЕКЦИЯ

Еще один слух, который нельзя не подтвердить не опровергнуть в нынешней ситуации. Константин Окулов из «Сибири» может перейти в СКА или в ЦСКА. Понятно только, что за игроком будут охотиться, так как у него завершается контракт, пусть и он и является ограничено свободным агентом. Но куда ему лучше ехать?

В ЦСКА назревают перемены. В нынешнем Окулов, например, точно не нужен — он будет деградировать, а про новый армейский клуб мы ничего не знаем. Да сейчас даже менеджеры армейцев не знают, какой будет команда. В СКА, конечно, Окулову будет чуть легче, особенно, учитывая вероятные отъезды.

Но вообще лучше всего ему остаться в «Сибири», где он гарантировано будет получать много игрового времени, любовь зрителей и возможность расти. Тут встает вопрос с деньгами, но если нападающий в 21 год считает самым важным зарплату, то тогда вообще не имеет значение, куда он пойдет. Потому что в этом случае у него нет будущего.

САМАЯ НЕЗРЕЛИЩНАЯ ПАРА ПЛЕЙ-ОФФ

«Трактор» обыграл «Магнитку» в очень скучном матче, и от их серии с «Барысом» не ждешь совсем ничего веселого. Команда Анвара Гатиятулина ставит действия в обороне гораздо выше, чем атаку, а боевое звено астанинского клуба чаще всего тонет, если с ними играть плотно. Конечно, некоторым форвардам «пиджаки» особенно не мешают. Они получат свой шанс и реализуют его, но нападающие такого уровня выступают в другой лиге.

Уверен, что это будет одна из самых незрелищных пар, и то, что челябинцы получили право преимущество своего льда, совсем не делает их фаворитами. Между прочим, в регулярном чемпионате команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом — 3:4. Боюсь, что семи шайб в этой серии не будет ни в одном матче.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ

Иван ЯНКОВИЧ «Медвешчак»

Завершил встречу с показателем полезности — «-4».

Денис КАЗИОНОВ «Металлург» Мг

Не набрал очков, получил две минуты штрафа и показатель полезности — «-1».

Ян КОВАРЖ «Металлург» Мг

Не нанес ни одного броска за 16 минут.