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САМЫМ БЫСТРЫМ В «ПИТТСБУРГЕ» БЫЛ СТРАКА

— Вы уехали за океан в 20 лет. Сейчас бы поступили иначе?

— Все бы зависело от условий. Тогда в «Крыльях» была тяжелая ситуация, у Игоря Ефимовича Дмитриева уже не хватало здоровья и возможностей вплотную заниматься клубом, как раньше, и команда начала потихоньку угасать — выбора у меня не оставалось. Я тогда зарекомендовал себя в сборной — на чешском этапе Евротура забросил пять шайб команды из шести. Мне предложили максимальный контракт новичка, как выбранному в первом раунде драфта. Решил не ждать лучшего предложения, а попробовать свои силы в Северной Америке. В итоге начал играть за «Питтсбург», и меня заметил Владимир Владимирович (Юрзинов). В первом же сезоне попал на Олимпиаду, где я был самым молодым в звездном составе. Считаю, что уехал в правильный момент.

— Практика показывает, что самые успешные отъезды последнего времени происходили в 23−24 года.

— Да, как в случае с Панариным. Он все здесь доказал, попал в сборную, заиграл на высоком уровне и спокойно отправился за океан, где ему сразу дали место в ведущем звене «Чикаго», и он продолжил расти. Зайцев тоже хорошо проявил себя в национальной команде и теперь выходит в первой паре «Торонто». Сейчас все индивидуально и зависит от клуба — готовы ли там дать шанс или для борьбы за титул рассчитывают только на возрастных игроков.

— Поддерживаете связь с партнерами по «Пингвинз»?

— Иногда пересекаемся с чехами, виделись недавно с Иржи Шлегром. Конечно, встречаемся с Дарюсом Каспарайтисом, с Германом Титовым общались, пока он тренировал в Москве, с тем же Петей Скудрой. Все друг друга помним, у нас отличное русское коммьюнити было — весело проводили время.

— Что можете сказать о нынешнем «Питтсбурге»?

— После появления в команде Малкина и Кросби «Питтсбург» стал сильной командой и все время держит свой высокий уровень. Приятно, что они выиграли уже два Кубка Стэнли. Мои друзья из Питтсбурга хвалили новый дворец, и я сам очень хотел побывать там на хоккее, почувствовать атмосферу и обстановку клуба, но, к сожалению, мой отпуск приходится на лето.

— Таких быстрых «Пингвинов», как в последние два сезона, вы когда-нибудь видели?

— Нет (улыбается). В наше время таким быстрым был только Мартин Страка — он летал по льду.

— А нынешний капитан «Питтсбурга» унаследовал традиции Марио Лемье?

— Кросби — великий игрок, который выиграл все — Олимпиады, Кубки Стэнли, признавался лучшим. Очень интересно за ним следить. Лично не знаком, но приходилось играть против него. Восхищает его отношение к хоккею. Сидни не останавливается и всегда над собой работает.

— Кто из ваших партнеров сравнится с ним в этом аспекте?

— Видел, как работает Яромир Ягр. Неважно, как закончился матч, он всегда оставался готовиться в зале к следующим тренировкам. Часто рассказывают и о том, как он в Омске он вечерами катался и отрабатывал броски.

— Нынешние партнеры по «Флориде» говорят, что чех до сих пор не вылезает из зала.

— Ну да, наверное, хочет еще лет десять поиграть (улыбается).

— Сами вы допускали возвращение в НХЛ, когда в 2007 году «Детройт» предлагал вам контракт?

— «Ред Уингз» тогда были очень сильны, за место в состав боролось много классных молодых игроков. У меня закончился контракт с «Ак Барсом», но в Казани устраивало все — задачи клуба, в котором я выходил в первом звене, и в сборную постоянно вызывали, только родился сын. Я анализировал, где бы мог играть, но хотелось наслаждаться хоккеем и выигрывать, а не пробиваться или что-то доказывать заново.

С БИЛЯЛЕТДИНОВЫМ НАРАБОТАЛСЯ

— Не секрет, что «Ак Барс» предлагал вам должность генерального менеджера, почему отказались?

— Из Казани поступило интересное и заманчивое предложение. Если бы сидел без работы, с удовольствием бы за него схватился. Но не хотел подводить людей в МХЛ, да и занимаюсь возрождением «Крыльев», о чем я давно мечтал. Когда только начало получаться, я не смог все бросить.

— Но работа в новом качестве с Зинэтулой Билялетдиновым вас не привлекала?

— Вы знаете, я уже с ним наработался (смеется) и знаю много нюансов о совместной деятельности.

— Сам он в Казани еще не наработался?

— Посмотрим. В «Ак Барсе» сменился президент. Команда неплохо идет, последим, что будет в плей-офф. Думаю, у Зинэтулы Хайдяровича есть силы и желание продолжать работу.

— Кому в предстоящем плей-офф по силам остановить СКА?

— Борьба за Кубок Гагарина в этом году будет интересной. Конечно, СКА — главный фаворит и сейчас на ходу, но в плей-офф будет более жесткий и нервный хоккей. У кого с психологией в порядке, кто не будет мандражировать перед каждой игрой, тот и победит. ЦСКА, «Магнитка», «Ак Барс» и «Авангард» дадут хороший бой Питеру.

— Прошлогодняя ситуация неплохо мотивировала вашего друга Илью Ковальчука. Ему по силам вернуться в НХЛ?

— В нынешней форме он подойдет там любой команде, если захочет уехать. Рад за Илью, что после всех разговоров и пропущенных игр в плей-офф, он все делом доказал в этом сезоне. В связке с Дацюком приятно играть и можно наслаждаться хоккеем.

— При этом «Салават Юлаев» Игоря Захаркина мы можем там не увидеть.

— Удивлен этим. Состав у них хороший, но как-то после Нового года не заладилось. Травмы выбивают хоккеистов из наигранных сочетаний. Хотелось, чтобы такой известный клуб, как «Салават Юлаев», попал в плей-офф, пусть даже и с восьмого места в конференции. Может и сенсацию сотворить в первом раунде.

— Полагаете, «Салават» повторит путь «Авангарда» образца первого сезона КХЛ?

— Посмотрим. Помню, как они с трудом попали в плей-офф. Во втором раунде мы как раз встретились с «Авангардом». Очень тяжелая серия получилась — уступая по ходу 1−2, выиграли только в пятом матче, сравняв счет за 20 секунд до конца овертайма.

КОРОЛЮК ВЫГОВАРИВАЛ КОЖЕВНИКОВУ ЗА БОЛЬШИНСТВО

— В этом году в российском хоккее зажглась очередная звезда — Кирилл Капризов. Достижение Евгения Кузнецова в КХЛ для игроков молодежной сборной (41 очко. — Прим. «СЭ») он перебил, но до главных рекордсменов — Евгения Малкина и Александра Королюка — пока не добрался. А с последним вы играли вместе в «Крыльях Советов» — в сезоне-1995/96 он в 19 лет набрал 49 (30+19) очков в Межнациональной хоккейной лиге.

— Двадцать лет назад был совсем другой хоккей. Мы росли параллельно, Сашка на год старше меня, и он был очень талантливым и техничным. Жаль, в «Сан-Хосе» не разглядели в нем звезду и не дали времени, чтобы раскрыться до конца. Помню, когда у нас в «Крыльях» играл Александр Кожевников, на большинстве Королюк в свои 20 лет не стеснялся ругаться на ветерана (смеется).

— Капризов тоже не стесняется ветеранов на льду. Увидим его на чемпионате мира?

— А кого стесняться? Он показал хорошую игру и на молодежном чемпионате, и за национальную сборную. Все будет зависеть от состава, в какой роли его видит тренер. Поскольку не каждый игрок, который у нас выделяется, попадает в сборную. Кто-то до ворот не доезжает (улыбается).

— К слову, на Матче звезд Сергей Мозякин признался, что благодарить за его многочисленные интервью нужно именно вас.

— Много общались в раздевалке с ребятами. Когда говорили с Сергеем, сказал: «Сходи, надо, люди ждут от тебя интервью». И он согласился. Молодец, что побил свои рекорды в этом сезоне. Пускай поднимает планку, чтобы молодые стремились его опередить.

— Падет ли вечный рекорд Вениамина Александрова?

— Надеемся. Почему бы не взять и эту высоту, если все остальные уже побил. Уж последний-то должен!

ОТКАЗАЛИ ЕРЕВАНУ, ЖДЕМ КИТАЙЦЕВ

— За год, который вы провели в качестве управляющего директора МХЛ, освоились на новом месте?

— Да уже второй пошел (улыбается). Сейчас втянулся в проведение мероприятий. Первый Кубок мира (среди молодежных клубных команд) дался тяжеловато. Через месяц после начала работы уже был старт, и втягивался по ходу. В августе проведем следующий Кубок в Екатеринбурге. Сейчас выбираем, кого пригласить, чтобы турнир получился интересным для участников и зрителей. Для двух российских команд он даст колоссальный опыт, который ребятам пригодится. Достаточно посмотреть в таблицу МХЛ: участники прошлогоднего розыгрыша лидируют в своих конференциях.

— Многие специалисты признают, что уровень лиги заметно понизился, даже лучшие игроки не попадают в сборную на МЧМ. С чем это связано?

— С понижением возраста участников. Раньше ведь здесь выступали ребята постарше. К тому же многие клубы создали команды в Высшей лиге. Например, армейцы отправляют лучших в чеховскую «Звезду». В клубах считают, что хоккеисты там быстрее прибавят и подготовятся к КХЛ. Показательно, что в прошлом году сборная U-18 Виталия Прохорова шла в лидерах регулярки, но в плей-офф юниоры попали на усиленную ребятами из ВХЛ «Красную Армию», и армейцы выбили их в первом же раунде.

— Готовы принять команду U-18 в лигу при возобновлении эксперимента?

— Мы на связи с Федерацией, но до нас пока не доходили такие разговоры.

— Не думали вернуться к старым возрастным ограничениям?

— Мы не можем менять правила без согласия всех сторон — Минспорта, КХЛ и ФХР. Рассматриваем разные варианты, чтобы сделать нашу лигу привлекательной, чтобы больше ребят получали опыт, который в будущем пригодится в сборной и клубах.

— Нынешнего бюджета лиги на это хватает?

— Раньше были другие возможности, и время было другое. Клубам оплачивали переезды в плей-офф. Сейчас они путешествуют за свой счет. Мы специально разбили их на конференции и ввели сдвоенные матчи, чтобы они меньше тратили.

— Клубы уже привыкли к этим мерам?

— Все в один голос говорят, что парные встречи их устраивают. Ребята набираются опыта в двух матчах за два дня, и им будет легче играть в таком графике на молодежных чемпионатах мира и в профессиональных лигах.

— Куда МХЛ планирует развиваться территориально?

— Уже сейчас есть несколько предложений от новых клубов, но мы пока «закрыли» лигу. Также спрашиваем мнение клубов о новых участниках. В этом году хотела заявиться команда из Еревана, но их не приняли, и сейчас они выступают в первенстве Белоруссии. Перспективы в Армении хорошие, нужен только клуб КХЛ. Пока у нас играют команды, связанные с клубами Континентальной лиги напрямую или через аффилированные отношения. Всех мы взять не можем, да и не планируем. Хочется, чтобы ребята играли с равными соперниками. В этом году немного выбивается «Алтай», но в составе барнаульцев много совсем юных игроков. Надеемся, на следующий сезон они предстанут совсем другой командой.

— Когда ждать новичков из Китая?

— Они тоже на нас выходили. Сейчас мы с ними работаем по созданию молодежной команды. Как раз к Олимпиаде-2022 китайцы успеют подтянуть своих юниоров. Мы направили коллегам из Поднебесной все регламенты для ознакомления и подготовки команды.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» — ЛИДЕРЫ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ

— Как обстоят дела в «Крыльях»?

— Перед сезоном набирали ребят, оказавшихся ненужными другим клубам, поэтому уровень не очень высокий, но здорово, что стараниями тренеров они прибавили.

— Что же изменится в следующем году?

— Останется команда в МХЛ. Сезон заканчивается, и мы уже сейчас расстались с игроками, которые по возрасту не смогут выступать в следующем, и подписали четверых ребят 2000 года рождения из нашей школы. Их уже начали обкатывать, потому что не попадаем в плей-офф.

— А что с «мастерами»?

— Возвращение первой команды остается в планах. Перспективы непростые, чтобы заявиться во взрослую лигу, нужны спонсоры. У всех клубов сейчас тяжелое время. Воспитанники играют по всей лиге, многие под контрактами. Мы не забегаем вперед и действуем планомерно. Сначала обкатаем молодежь и подготовим хотя бы одно звено для будущей команды КХЛ.

— Последний раз «Крылья» в формате профессионального клуба базировались в Подольске. Готовы ли московские зрители к возвращению?

— Зрительский интерес есть уже сейчас. В Сетуни хоккей любят. По посещаемости «Крылья» — в лидерах МХЛ. В Западном округе нет других хоккейных клубов, поэтому люди с удовольствием идут даже на молодежку, и, если появится команда мастеров, придет еще больше народу. В «Крыльях» все помнят Игоря Дмитриева, пытаемся использовать его опыт и вернуть клуб на прежние высоты. Мы вспоминали Игоря Ефимовича в этом году, когда легенды играли с ветеранами клуба.

— Как поживает прославленная школа его имени?

— Интерес к команде и школе возрастает. К сожалению, за период отсутствия команды многие ребята еще в школе не видели продолжения карьеры и уходили в другие школы. Так мы потеряли много талантливой молодежи, которая могла бы нас усилить. Однако 12−13-летние ребята начали возвращаться, потому что увидели перспективу.

— Как дела у вашего сына, уже дебютировавшего в детской команде?

— Не торопился отдавать Никиту в хоккей с 5 или 6 лет. Мы занимаемся в школе только первый год, до этого он учился кататься для удовольствия. Сейчас уже живет хоккеем, мечтает о тренировках, ждет их. Мы отдали его в «Крылья» — ближайшую от дома школу. Самое главное — у него есть желание и стремление. Остальное придет через работу. Будет тренироваться, что-то из него получится, но сейчас, честно говоря, он отстает от сверстников, занимающихся не первый год.

— Организуете ему «подкатки»?

— Да. Когда хорошая погода, в выходные тренируемся с ним дополнительно — что-то показываю.

— С высоты сорока лет как оцениваете свою карьеру?

— На «отлично». Много интересного вспоминается, но вообще ни о чем не жалею, что закончил рано или о чем-то другом. Что-то не получалось, но через это надо пройти. Не бывает плавной карьеры. Всегда случаются спады и обидные поражения. Не выиграл Олимпиаду и Кубок Стэнли — ничего страшного, все же хотят побеждать. Горжусь тем, чего достиг с «Ак Барсом» и сборной — золото на чемпионатах мира и Кубки Гагарина.

— Где отпразднуете юбилей?

— На матче молодежки «Крыльев», которая примет Хабаровск. Надеюсь, родная команда преподнесет хороший подарок.