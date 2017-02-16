Доус установил клубный рекорд бомбардиров в матче с «Сибирью»
Набрав два очка в прошлом матче, нападающий «Барыса» Найджел Доус обновил личный и установил новый клубный бомбардирский рекорд — 62 результативных балла в регулярном чемпионате КХЛ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Прежнее достижение — 61 очко принадлежало его напарнику по звену — капитану астанчан Брэндону Боченски.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter