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16 февраля 2017, 9:17 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Доус установил клубный рекорд бомбардиров в матче с «Сибирью»

Набрав два очка в прошлом матче, нападающий «Барыса» Найджел Доус обновил личный и установил новый клубный бомбардирский рекорд — 62 результативных балла в регулярном чемпионате КХЛ.

Набрав два очка в прошлом матче нападающий <span class=error>Барыса</span> <span class=error>Найджел</span> <span class=error>Доус</span> обновил личный и установил новый клубный бомбардирский рекорд — 62 результативных балла в регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Прежнее достижение — 61 очко принадлежало его напарнику по звену — капитану астанчан Брэндону Боченски.

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