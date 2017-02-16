Форвард «Слована» Чичу может завершить карьеру

15 февраля «Слован» провёл последний матч регулярного чемпионата КХЛ с хорватским «Медвешчаком» (7:5), обе команды не смогли пробиться в плей-офф.



«Ещё не уверен на 100%. Я становлюсь старше и старше, но, скорее всего, этот матч стал последним для меня в карьере», — сказал Чичу после матча.



За свою карьеру 36-летний Чичу сыграл более 500 матчей в НХЛ и более 200 в КХЛ, в 2006 году Джонатан стал обладателем Морис Ришар Трофи, лучшему снайперу «регулярки» НХЛ.