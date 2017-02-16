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16 февраля 2017, 8:31 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Слована» Чичу может завершить карьеру

Известный канадский форвард Джонатан Чичу заявил, что может завершить карьеру после текущего сезона.

15 февраля «Слован» провёл последний матч регулярного чемпионата КХЛ с хорватским «Медвешчаком» (7:5), обе команды не смогли пробиться в плей-офф.

«Ещё не уверен на 100%. Я становлюсь старше и старше, но, скорее всего, этот матч стал последним для меня в карьере», — сказал Чичу после матча.

За свою карьеру 36-летний Чичу сыграл более 500 матчей в НХЛ и более 200 в КХЛ, в 2006 году Джонатан стал обладателем Морис Ришар Трофи, лучшему снайперу «регулярки» НХЛ.

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