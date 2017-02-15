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15 февраля 2017, 23:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Слована» и «Медвешчака» забросили 12 шайб в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Хоккеисты братиславского «Слована» обыграли загребский «Медвешчак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты братиславского <span class=error>Слована</span> обыграли загребский Медвешчак в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Братиславе, завершилась со счетом 7:5 (3:0, 1:1, 3:4) в пользу «Слована», в составе которого шайбы забросили Ник Пластино (10-я минута), Патрик Бачик (14), Патрик Лушняк (18), Павол Скалицки (23), Кайл Чипчура (42), Томаш Староста (52) и Михал Глинка (54). У «Медвешчака» отличились Александр Жиру (34, 47, 56), Лукаш Козак (55) и Натан Перкович (58).

Для обоих клубов этот матч стал заключительным в нынешнем регулярном сезоне КХЛ. Команды финишировали за пределами зоны плей-офф. «Слован» стал 10-м в конференции «Запад» (85 очков), «Медвешчак» пока идет 11-м (69).

15.02.2017 21:00 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 7:5 Медвешчак
(3:0, 1:1, 3:4)
Главные тренеры
Милош Ржига Коннор Кэмерон
Вратари
Джастин Погге Сергей Гайдученко
1-й период
09:52 Ник Пластино (К. Чипчура, Ж. Еглич)
13:53 Патрик Бачик (М. Росандич)
Александр Жиру 15:11
17:05 Патрик Лушняк (А. Штясны, П. Скалицкий)
18:00 Самуэль Петраш
Матия Миличич 18:00
Лукас Лессио 18:18
2-й период
Лукас Лессио 21:04
22:08 Павол Скалицкий (А. Штясны)
29:11 Патрик Лужа
Александр Жиру (М. Катич) 33:55
38:07 Патрик Бачик
3-й период
41:34 Кайл Чипчура (Ж. Еглич, Н. Пластино)
Натан Перкович 43:57
Александр Жиру (И. Аркалов) 46:05
Кирилл Воронин 46:35
51:34 Томаш Староста (Ж. Еглич, Н. Пластино)
Томас Ларкин 53:31
53:59 Михал I Глинка (Дж. Тэйфф, Дж. Чичу)
Лукаш Козак (М. Катич) 54:17
Александр Жиру (Л. Лессио, Н. Перкович) 55:17
55:53 Жига Еглич
Натан Перкович (Л. Лессио, М. Катич) 57:20
Лукас Лессио 59:16
Статистика
10 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Медвешчак
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