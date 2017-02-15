Хоккеисты «Слована» и «Медвешчака» забросили 12 шайб в матче чемпионата КХЛ

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Встреча, прошедшая в среду в Братиславе, завершилась со счетом 7:5 (3:0, 1:1, 3:4) в пользу «Слована», в составе которого шайбы забросили Ник Пластино (10-я минута), Патрик Бачик (14), Патрик Лушняк (18), Павол Скалицки (23), Кайл Чипчура (42), Томаш Староста (52) и Михал Глинка (54). У «Медвешчака» отличились Александр Жиру (34, 47, 56), Лукаш Козак (55) и Натан Перкович (58).