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15 февраля 2017, 20:35 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Виктор Шалаев: В следующем сезоне ворота «Авангарда» Карри Рамо защищать не будет

Хоккейный клуб «Авангард» не вел переговоров с финским голкипером Карри Рамо о возвращении в состав команды в следующем сезоне. Об этом заявил омской команды генеральный менеджер Виктор Шалаев.

— Стоило Рамо вернуться в Европу из Северной Америки, как тут же пошли слухи, что он непременно вернется в «Авангард». Мы очень уважаем Карри как профессионала, помним, как он играл за Омск, но на данный момент наши дороги идут отдельно, у нас не было никаких контактов, и уж тем более мы не вели и не ведем с ним переговоров о возвращении. Могу точно сказать, что в следующем сезоне ворота «Авангарда» Карри Рамо защищать не будет. А подобные слухи направлены лишь на дестабилизацию обстановки внутри команды перед плей-офф, — заявил Шалаев официальному сайту клуба.

Напомним, что финский голкипер выступал за «Авангард» с 2009 по 2013 годы, проведя в форме омского клуба 173 встречи.

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