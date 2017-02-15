Капитан «Авангарда» Медведев вернется на лед к началу плей-офф КХЛ
МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Восстановление капитана омского «Авангарда» Евгения Медведева затягивается, но игрок вернется в состав перед стартом
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Федор Канарейкин.
«Немного затянулось восстановление Евгения, планировали, что он пораньше выйдет на лед. Не хочу долго говорить об этом, но могу отметить, что в преддверии решающих игр он вернется в состав», — сказал Канарейкин.
В текущем сезоне 34-летний защитник провел 55 матчей и набрал 22 (2 гола + 20 результативных передач) очка. После 58 игр «Авангард» набрал 104 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
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