Капитан «Авангарда» Медведев вернется на лед к началу плей-офф КХЛ

Из-за повреждения, полученного в конце января, Медведев пропустил третий этап Евротура Шведские хоккейные игры, победителем которых стала сборная России.

«Немного затянулось восстановление Евгения, планировали, что он пораньше выйдет на лед. Не хочу долго говорить об этом, но могу отметить, что в преддверии решающих игр он вернется в состав», — сказал Канарейкин.

В текущем сезоне 34-летний защитник провел 55 матчей и набрал 22 (2 гола + 20 результативных передач) очка. После 58 игр «Авангард» набрал 104 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.