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15 февраля 2017, 20:03 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Трактор» победил магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» победил магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Артем Пеньковский (48-я минута) и Пол Щехура (55). У магнитогорцев отличился Сергей Мозякин (29), которому остался один результативный балл для того, чтобы стать первым хоккеистом в истории чемпионатов России, набравшим 1000 очков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор», одержавший третью победу подряд, с 96 очками занимает четвертое место. «Металлург» лидирует, набрав 122 очка.

В следующем матче 17 февраля команды проведут очную встречу, которая состоится в Магнитогорске.

15.02.2017 17:00 Зрители 7500 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 2:1 Металлург Мг
(0:0, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Илья Воробьев
Вратари
Павел Францоуз Василий Кошечкин 58:16 (В. Кошечкин 58:52-59:11, В. Кошечкин 59:59)
1-й период
Денис Казионов 14:28
Сергей Терещенко 19:01
2-й период
22:21 Иржи Новотны
22:21 Иржи Новотны
27:28 Павел Францоуз
Сергей Мозякин (К. Ли, Д. Зарипов) 28:53
Томми Сантала 35:37
37:35 Иржи Новотны
3-й период
Денис Платонов 46:37
47:14 Артем Пеньковский (П. Францоуз, Кир. Кольцов)
54:12 Пол Щехура (М. Якуценя, Ал. Кручинин)
55:30
57:56 Дмитрий Пестунов
Томми Сантала 58:52
Статистика
18 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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