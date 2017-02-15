«Трактор» победил магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» победил магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей шайбы забросили Артем Пеньковский (48-я минута) и Пол Щехура (55). У магнитогорцев отличился Сергей Мозякин (29), которому остался один результативный балл для того, чтобы стать первым хоккеистом в истории чемпионатов России, набравшим 1000 очков.
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор», одержавший третью победу подряд, с 96 очками занимает четвертое место. «Металлург» лидирует, набрав 122 очка.
В следующем матче 17 февраля команды проведут очную встречу, которая состоится в Магнитогорске.
|15.02.2017 17:00
|Зрители 7500
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
|Трактор
|2:1
|Металлург Мг
|(0:0, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Илья Воробьев
Вратари
|Павел Францоуз
|Василий Кошечкин 58:16 (В. Кошечкин 58:52-59:11, В. Кошечкин 59:59)
|1-й период
|Денис Казионов
|14:28
|Сергей Терещенко
|19:01
|2-й период
|22:21
|Иржи Новотны
|22:21
|Иржи Новотны
|27:28
|Павел Францоуз
|Сергей Мозякин (К. Ли, Д. Зарипов)
|28:53
|Томми Сантала
|35:37
|37:35
|Иржи Новотны
|3-й период
|Денис Платонов
|46:37
|47:14
|Артем Пеньковский (П. Францоуз, Кир. Кольцов)
|54:12
|Пол Щехура (М. Якуценя, Ал. Кручинин)
|55:30
|57:56
|Дмитрий Пестунов
|Томми Сантала
|58:52
Статистика
|18
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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