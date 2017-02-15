«Трактор» победил магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Артем Пеньковский (48-я минута) и Пол Щехура (55). У магнитогорцев отличился Сергей Мозякин (29), которому остался один результативный балл для того, чтобы стать первым хоккеистом в истории чемпионатов России, набравшим 1000 очков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор», одержавший третью победу подряд, с 96 очками занимает четвертое место. «Металлург» лидирует, набрав 122 очка.

В следующем матче 17 февраля команды проведут очную встречу, которая состоится в Магнитогорске.