«Барыс» начнет раунд плей-офф КХЛ в гостях

Таким образом, у челябинцев стало 96 очков, что на семь больше, чем у астанинского «Барыса», имеющего две игры до завершения регулярного чемпионата. Теперь подопечным Эдуарда Занковца придется начинать первый раунд плей-офф турнира в гостях, и скорее всего с «Трактором».



Завтра в 19:30 «Барыс» примет новокузнецкий «Металлург».