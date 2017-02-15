«Барыс» начнет раунд плей-офф КХЛ в гостях
Челябинский «Трактор» в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ одолел дома магнитогорский «Металлург» — 2:1, пишет Sports.kz.
Таким образом, у челябинцев стало 96 очков, что на семь больше, чем у астанинского «Барыса», имеющего две игры до завершения регулярного чемпионата. Теперь подопечным Эдуарда Занковца придется начинать первый раунд
Завтра в 19:30 «Барыс» примет новокузнецкий «Металлург».
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