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15 февраля 2017, 19:31 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Агент Германа Титова: Интерес со стороны клубов КХЛ действительно есть

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы бывшего главного тренера новокузнецкого «Металлурга» и «Спартака» Германа Титова, подтвердил заинтересованность в услугах своего клиента со стороны нескольких команд КХЛ.

«Герман Михайлович сейчас находится в Канаде. Интерес со стороны “Салавата Юлаева”? Не буду конкретизировать, а скажу так: интерес к Титову со стороны команд КХЛ действительно есть», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, что по информации «Чемпионата» Герман Титов находится в шорт-листе уфимского клуба. Также «Салават», в случае увольнения Игоря Захаркина, рассматривает кандидатуры Андрея Скабелки и Артиса Аболса.

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