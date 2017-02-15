Агент Германа Титова: Интерес со стороны клубов КХЛ действительно есть
Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы бывшего главного тренера новокузнецкого «Металлурга» и «Спартака» Германа Титова, подтвердил заинтересованность в услугах своего клиента со стороны нескольких команд КХЛ.
«Герман Михайлович сейчас находится в Канаде. Интерес со стороны “Салавата Юлаева”? Не буду конкретизировать, а скажу так: интерес к Титову со стороны команд КХЛ действительно есть», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, что по информации «Чемпионата» Герман Титов находится в
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