Агент Германа Титова: Интерес со стороны клубов КХЛ действительно есть

«Герман Михайлович сейчас находится в Канаде. Интерес со стороны “Салавата Юлаева”? Не буду конкретизировать, а скажу так: интерес к Титову со стороны команд КХЛ действительно есть», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, что по информации «Чемпионата» Герман Титов находится в шорт-листе уфимского клуба. Также «Салават», в случае увольнения Игоря Захаркина, рассматривает кандидатуры Андрея Скабелки и Артиса Аболса.