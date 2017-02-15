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15 февраля 2017, 18:02 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Нефтехимика» Лекомцев дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ по результатам игры «Йокерит» — «Нефтехимик» дисквалифицировал защитника нижнекамцев Ивана Лекомцева на один матч, информирует официальный сайт лиги.

<nobr>Спортивно-дисциплинарный</nobr> комитет <span class=error>КХЛ</span> по результатам игры <span class=error>Йокерит</span> — <span class=error>Нефтехимик</span> дисквалифицировал защитника <span class=error>нижнекамцев</span> <span class=error>Ивана</span> Лекомцева на один матч информирует официальный сайт лиги. Увеличить
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На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника (№ 56) наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин + 20 мин) — и согласно п. 1.12.1 статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
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