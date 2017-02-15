Защитник «Нефтехимика» Лекомцев дисквалифицирован на один матч

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На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника (№ 56) наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин + 20 мин) — и согласно п. 1.12.1 статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

