Защитник «Нефтехимика» Лекомцев дисквалифицирован на один матч
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ по результатам игры «Йокерит» — «Нефтехимик» дисквалифицировал защитника нижнекамцев Ивана Лекомцева на один матч, информирует официальный сайт лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника (№ 56) наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин + 20 мин) — и согласно п. 1.12.1 статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter