Голкипер «Слована» дисквалифицирован на два матча
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Голкипер братиславского «Слована» Барри Браст дисквалифицирован на два матча КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
Браст в игре с загребским «Медвешчаком» во вторник получил дисциплинарный штраф (10 минут) и дисциплинарный до конца игры штраф (20 минут) за оскорбление судей и неспортивное поведение.
Десятиминутный дисциплинарный штраф стал для Браста пятым в сезоне. Согласно правилам, на него наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.
Двадцатиминутный штраф Браст получил во второй раз в сезоне. По положению дисциплинарного регламента лиги на него дополнительно наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.
До окончания регулярного чемпионата КХЛ «Словану» осталось провести одну игру — 15 февраля против того же «Медвешчака» в Братиславе. В
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