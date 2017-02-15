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15 февраля 2017, 14:35 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Голкипер «Слована» дисквалифицирован на два матча

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Голкипер братиславского «Слована» Барри Браст дисквалифицирован на два матча КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Браст в игре с загребским «Медвешчаком» во вторник получил дисциплинарный штраф (10 минут) и дисциплинарный до конца игры штраф (20 минут) за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Десятиминутный дисциплинарный штраф стал для Браста пятым в сезоне. Согласно правилам, на него наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

Двадцатиминутный штраф Браст получил во второй раз в сезоне. По положению дисциплинарного регламента лиги на него дополнительно наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

До окончания регулярного чемпионата КХЛ «Словану» осталось провести одну игру — 15 февраля против того же «Медвешчака» в Братиславе. В плей-офф команда пробиться не смогла.

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