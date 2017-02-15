Голкипер «Слована» дисквалифицирован на два матча

Браст в игре с загребским «Медвешчаком» во вторник получил дисциплинарный штраф (10 минут) и дисциплинарный до конца игры штраф (20 минут) за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Десятиминутный дисциплинарный штраф стал для Браста пятым в сезоне. Согласно правилам, на него наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

Двадцатиминутный штраф Браст получил во второй раз в сезоне. По положению дисциплинарного регламента лиги на него дополнительно наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.