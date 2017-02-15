Обзор дня: «Витязь» сменил имидж

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Валерий Белов совершил чудо и вывел «Витязь» в плей-офф. Это целиком тренерская заслуга. Состав у подмосковного клуба откровенно слабый, многие казались в Подольске как раз потому, что не могли усилить другие команды. За редким исключением, о которых скажем чуть позже. Так вот Белов, которому и самому было, что доказывать после казанского периода работы (и отчасти в сборной), произвел фурор. Он заставил поверить хоккеистов в результат, выкладываться в каждой встрече. У «Витязя» было очень мало провальных матчей, в отличии от многих конкурентов. И они стали цепкими, злыми и так ловко пользовались ошибками соперника, что в иной ситуации их бы было можно назвать фаворитом плей-офф. Надо похвалить и генерального менеджера команды Игоря Варицкого. Удивительно насколько точно он попал с иностранцами. Кажется, у него самый эффективный показатель во всей лиге. Если такое положение дел сохранится, то года через два-три «Витязь» будет выходить в плей-офф уверенно и начнет готовиться к нему уже осенью. И это хорошо. Нам нужны сильные клубы.

ТРАГЕДИЯ В ПОДОЛЬСКЕ.

Чем больше я разбирался в ситуации со смертью подростка в Подольске, тем больше укреплялся во мнении, что произошел несчастный случай, какие бывают постоянно. Нет там никакого криминала. Впрочем, еще нет и результатов расследования правоохранительных органов. Допускаю, что я чего-то не знаю, или меня намеренно ввели в заблуждение. Но все сразу не могли обманывать только меня. Но сказать хотелось не об этом. Для ФХР это хороший способ раз и навсегда навести порядок в школах. Да, всех проконтролировать нельзя, но хотя бы ДЮСШ клубов КХЛ можно выстроить в систему. Там очень много странного, непонятного и, порой, откровенного бардака. Какие-то дети, которые уезжают из других городов и платят за обучение, какие-то безумные родители, которые заставляют тренеров ставить своих детей в первую пятерку, словно это что-то может изменить. Школы клубов КХЛ должны быть брендом и все решения там должны быть прозрачны и понятны.

«БАРЫС» — В ПЛЕЙ-ОФФ.

Отметим еще одно имя, которое появилось в тренерском цехе. Несмотря на то, что Эдуард Занковец взял команду по ходу сезона в не самом лучшем состоянии, он сумел вывести «Барыс» в плей-офф. Правда, такую команду было сложно не завести в восьмерку, но у Андрея Назарова это бы получилось. «Барыс» — одна из самых загадочных команд лиги. Там все держится на натурализованных и обычных легионерах. Местные ребята не всегда могут выдерживать напряжения. За что действительно стоит беспокоиться, так это за вратарскую позицию. Оба голкипера крайне нестабильны, что делает шансы клуба из Астаны невысокими даже на второй раунд. Впрочем, на данным момент они попадают на «Трактор».

ПОБЕДА УФИМЦЕВ.

«Салават Юлаев», возможно, избежит кошмара и все-таки попадет в плей-офф. Формально их еще может перегнать даже «Сибирь», но когда остается два матча впереди, а конкурент у уфимцев не один, то вряд ли все сложится совсем плохо. Игорь Захаркин после игры дал длинную пресс-конференцию, где даже упомянул, что понял, кто его друг, а кто его враг. Он похвалил, а где-то и перехвалил своих игроков. В общем случился праздник, на котором многие не смогли сдержать эмоций. А что случилось-то? Попали в восьмерку! И то еще неофициально. Но с этой задачей клуб должен справляться с такой же уверенностью, с какой хоккеисты приходят на тренировку. Но появилась новость, что Линус Умарк может покинуть Уфу. Это самая настоящая глупость. Куда он поедет? В Швецию? Не смешите. Он там за сезон заработает столько, сколько ему предложат за два месяца в России. Никуда он не уедет, даже не думайте.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ.

Туука МЯНТЮЛА «Куньлунь».

Очень ненадежная игра, которая может вывести китайский клуб из восьмерки.

Йоонас КЕМППАЙНЕН «Сибирь».

Вместо очков набрал 14 минут штрафа.

Иван ЛЕКОМЦЕВ «Нефтехимик».

Быстро закончил встречу, получив большой и дисциплинарный штраф в важном матче.