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15 февраля 2017, 10:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Югра» из Ханты-Мансийска рассталась с хоккеистами Фокиным и Ибрагимовым

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. «Югра» из Ханты-Мансийска расторгла контракты с вратарем Владиславом Фокиным и защитником Ринатом Ибрагимовым, сообщается на официальном сайте выступающего в КХЛ хоккейного клуба.

Контракты были расторгнуты по соглашению сторон. Оба игрока перешли в словацкий клуб «Попрад».

Фокин, которому в июне исполнится 31 год, в текущем сезоне принял участие в 19 матчах, в среднем пропускал 2,38 шайбы за игру при 92,1% отраженных бросков. 30-летний Ибрагимов начинал сезон в «Сочи», за который провел 8 матчей. Всего же в его активе 21 матч и 3 голевые передачи в нынешнем сезоне КХЛ.

Югра
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