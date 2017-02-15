«Югра» из Ханты-Мансийска рассталась с хоккеистами Фокиным и Ибрагимовым

Контракты были расторгнуты по соглашению сторон. Оба игрока перешли в словацкий клуб «Попрад».

Фокин, которому в июне исполнится 31 год, в текущем сезоне принял участие в 19 матчах, в среднем пропускал 2,38 шайбы за игру при 92,1% отраженных бросков. 30-летний Ибрагимов начинал сезон в «Сочи», за который провел 8 матчей. Всего же в его активе 21 матч и 3 голевые передачи в нынешнем сезоне КХЛ.