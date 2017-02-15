Нижегородское «Торпедо» обыграло «Северсталь» из Череповца со счетом 3:2

Согласно информации, в стартовой двадцатиминутке нижегородцам пришлось трижды отбиваться в меньшинстве. Оборона во главе с Михаилом Бирюковым сбоев не дала, а в начале второй трети Александр Фролов вывел «Торпедо» вперед.

В концовке второй трети команды обменялись заброшенными шайбами. На гол «сталевара» Даниила Вовченко гости ответили точным броском Картера Эштона. Чтобы отстоять добытое преимущество нижегородцам не хватило чуть более двух минут. Причем шайба череповчан получилась вдвойне обидной, так как была заброшена в том момент, когда «Торпедо» имело численное преимущество.

К чести «бело-синих», пропущенная шайба их не сломила, и в первой же атаке овертайма Каспарс Даугавиньш принес своей команде победу.

Северсталь (Череповец) — Торпедо (Нижегородская обл.) — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1).

Судьи: В. Балушка (Словакия), М. Бутурлин (Москва); А. Садовников, С. Шелянин (оба — Москва).

Торпедо: Бирюков; Аляев — Егоршев, Батлер — Макмиллан — Эштон; Баранцев — Вишневский, Фролов — Сёмин — Даугавиньш; Дерлюк — Желдаков, Жердев — Галузин — Потапов; Курбатов, Мозер — Норман — Ураков, Веряев.

Голы: 0:1 — Фролов (Сёмин, Даугавиньш) — 26:30, 1:1 — Вовченко — 36:36, 1:2 — Эштон (Батлер, Желдаков) — 37:49, 2:2 — Кагарлицкий (Полак) — 57:42 (мен.), 2:3 — Даугавиньш (Сёмин) — 60:17.

Штраф: 6 — 14 (Желдаков — 4, Макмиллан, Егоршев, Мозер, Батлер — по 2, командный штраф — 2).