«Витязь» ликует и ждет армейцев Москвы или Питера
Обыграв «Куньлунь», подмосковный клуб впервые в истории КХЛ смог попасть в розыгрыш Кубка Гагарина.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Свершилось! Впервые в истории КХЛ «Витязь» добрался до
Конечно, отсутствие какого бы то ни было шума вокруг подольчан пошло ему только на пользу. «Витязь» мало кому интересен. И это еще мягко говоря. Были времена, когда только о нем и говорили, а коллеги
С одной стороны, жаль, что больше нет у нас такого яркого представителя. С другой — «Витязь» показывает весьма интересную игру. Вариативную, хотя и в первую очередь ориентируется на соперника, на его возможности. Если он позволяет — могут играть максимально агрессивно без шайбы и с ней, и в атаке поддушить легко. Классные позиционки — вот что отличает команду Белова, это большой фактор их успеха и весьма необычная штука для КХЛ.
Белов, поднабравшись опыта рядом с Билялетдиновым, не стал уж сильно изменять принципам своего бывшего начальника и коллеги, но по крайней мере не допустил традиционных для Казани больших разрывов между линиями. При том что положиться мог разве что на Ержабека, выросшего в одного из лучших защитников лиги.
Вообще с приходом Белова прибавили едва ли не все — а это главный показатель отличной работы тренера. Афиногенов в 37 лет выдал едва ли не лучший сезон в карьере. «Баффало"-2005/06 в плане статистики выдался более интересным, но тогда у него не было такой большой и важной роли. Макеев раскрылся на полную катушку, Копейкин вообще свел всех с ума. Ну и все легионеры сыграли выше всяких похвал — тут уже отличная работа менеджмента.
В принципе у российских команд средней руки для
Игорь ЕРОНКО.
|14.02.2017 19:30
|Зрители 5143
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец "Витязь"
|Валерий Белов
|Владимир Юрзинов
|Игорь Сапрыкин
|Томи Кархунен 57:46 (Т. Кархунен 59:18)
|1-й период
|Линус Виделль (Ш. Коллинс, Й. Ярвинен)
|02:37
|Йоонас Ярвинен
|04:23
|04:45
|Миро Аалтонен (А. Копейкин, Я. Ержабек)
|08:00
|Сергей Гимаев
|13:52
|Артем Швец-Роговой
|2-й период
|Томи Саллинен
|23:05
|Алексей Поникаровский (Т. Виклунд, Юйэнь Зак)
|26:55
|Туукка Мянтюля
|27:25
|28:02
|Роман Горак (Я. Ержабек)
|3-й период
|Макс Вярн
|40:39
|42:28
|Роман Горак (А. Копейкин, М. Кемпе)
|42:38
|Александр Панков
|Юйэнь Зак
|47:47
|Шон I Коллинс (А. Поникаровский, Юйэнь Зак)
|50:22
|59:18
|п.в.
|Алексей Макеев (А. Швец-Роговой)
|4
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|2
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter