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15 февраля 2017, 0:26 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Витязь» ликует и ждет армейцев Москвы или Питера

Обыграв «Куньлунь», подмосковный клуб впервые в истории КХЛ смог попасть в розыгрыш Кубка Гагарина.

Обыграв Куньлунь подмосковный клуб впервые в истории <span class=error>КХЛ</span> смог попасть в розыгрыш Кубка <span class=error>Гагарина</span>. Увеличить
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Свершилось! Впервые в истории КХЛ «Витязь» добрался до плей-офф. Сочинцам уже не достать подольчан при всем желании — команда Вячеслава Буцаева еще и проиграла в Москве ЦСКА. Ну, а Валерий Белов может улыбаться во весь рот — он добился выполнения очень и очень непростой задачи. С клубом, от которого ничего не ждали и с которым он работает первый сезон.

Конечно, отсутствие какого бы то ни было шума вокруг подольчан пошло ему только на пользу. «Витязь» мало кому интересен. И это еще мягко говоря. Были времена, когда только о нем и говорили, а коллеги из-за океана были совершенно уверены, что главный клуб КХЛ играет в Чехове. Потому что только его и видели на видео с массовыми драками в духе 1980-х.

С одной стороны, жаль, что больше нет у нас такого яркого представителя. С другой — «Витязь» показывает весьма интересную игру. Вариативную, хотя и в первую очередь ориентируется на соперника, на его возможности. Если он позволяет — могут играть максимально агрессивно без шайбы и с ней, и в атаке поддушить легко. Классные позиционки — вот что отличает команду Белова, это большой фактор их успеха и весьма необычная штука для КХЛ.

Белов, поднабравшись опыта рядом с Билялетдиновым, не стал уж сильно изменять принципам своего бывшего начальника и коллеги, но по крайней мере не допустил традиционных для Казани больших разрывов между линиями. При том что положиться мог разве что на Ержабека, выросшего в одного из лучших защитников лиги.

Вообще с приходом Белова прибавили едва ли не все — а это главный показатель отличной работы тренера. Афиногенов в 37 лет выдал едва ли не лучший сезон в карьере. «Баффало"-2005/06 в плане статистики выдался более интересным, но тогда у него не было такой большой и важной роли. Макеев раскрылся на полную катушку, Копейкин вообще свел всех с ума. Ну и все легионеры сыграли выше всяких похвал — тут уже отличная работа менеджмента.

В принципе у российских команд средней руки для каких-то достижений есть только один путь — найти классных иностранцев, каждый из которых не то что не будет выпадать — покажет себя с самой лучшей стороны. В данном случае это удалось. Скорее всего, «Витязю» играть в первом раунде с армейцами. Либо московскими, либо питерскими. Придется очень трудно, но один-два матча «Витязь» может зацепить. За счет все той же отлично выстроенной командной игры и большой вариативности. Вряд ли они смогут рассчитывать на большее, хотя роль подмосковного клуба в этом сезоне подразумевает сюрпризы. Вот и посмотрим, на что способен Белов.

Игорь ЕРОНКО.

14.02.2017 19:30 Зрители 5143 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 5:3 Куньлунь
(1:1, 1:1, 3:1)
Главные тренеры
Валерий Белов Владимир Юрзинов
Вратари
Игорь Сапрыкин Томи Кархунен 57:46 (Т. Кархунен 59:18)
1-й период
Линус Виделль (Ш. Коллинс, Й. Ярвинен) 02:37
Йоонас Ярвинен 04:23
04:45 Миро Аалтонен (А. Копейкин, Я. Ержабек)
08:00 Сергей Гимаев
13:52 Артем Швец-Роговой
2-й период
Томи Саллинен 23:05
Алексей Поникаровский (Т. Виклунд, Юйэнь Зак) 26:55
Туукка Мянтюля 27:25
28:02 Роман Горак (Я. Ержабек)
3-й период
Макс Вярн 40:39
42:28 Роман Горак (А. Копейкин, М. Кемпе)
42:38 Александр Панков
Юйэнь Зак 47:47
Шон I Коллинс (А. Поникаровский, Юйэнь Зак) 50:22
59:18 п.в. Алексей Макеев (А. Швец-Роговой)
Статистика
4 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 2
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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