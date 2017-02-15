«Витязь» ликует и ждет армейцев Москвы или Питера

Свершилось! Впервые в истории КХЛ «Витязь» добрался до плей-офф. Сочинцам уже не достать подольчан при всем желании — команда Вячеслава Буцаева еще и проиграла в Москве ЦСКА. Ну, а Валерий Белов может улыбаться во весь рот — он добился выполнения очень и очень непростой задачи. С клубом, от которого ничего не ждали и с которым он работает первый сезон.

Конечно, отсутствие какого бы то ни было шума вокруг подольчан пошло ему только на пользу. «Витязь» мало кому интересен. И это еще мягко говоря. Были времена, когда только о нем и говорили, а коллеги из-за океана были совершенно уверены, что главный клуб КХЛ играет в Чехове. Потому что только его и видели на видео с массовыми драками в духе 1980-х.

С одной стороны, жаль, что больше нет у нас такого яркого представителя. С другой — «Витязь» показывает весьма интересную игру. Вариативную, хотя и в первую очередь ориентируется на соперника, на его возможности. Если он позволяет — могут играть максимально агрессивно без шайбы и с ней, и в атаке поддушить легко. Классные позиционки — вот что отличает команду Белова, это большой фактор их успеха и весьма необычная штука для КХЛ.

Белов, поднабравшись опыта рядом с Билялетдиновым, не стал уж сильно изменять принципам своего бывшего начальника и коллеги, но по крайней мере не допустил традиционных для Казани больших разрывов между линиями. При том что положиться мог разве что на Ержабека, выросшего в одного из лучших защитников лиги.

Вообще с приходом Белова прибавили едва ли не все — а это главный показатель отличной работы тренера. Афиногенов в 37 лет выдал едва ли не лучший сезон в карьере. «Баффало"-2005/06 в плане статистики выдался более интересным, но тогда у него не было такой большой и важной роли. Макеев раскрылся на полную катушку, Копейкин вообще свел всех с ума. Ну и все легионеры сыграли выше всяких похвал — тут уже отличная работа менеджмента.

В принципе у российских команд средней руки для каких-то достижений есть только один путь — найти классных иностранцев, каждый из которых не то что не будет выпадать — покажет себя с самой лучшей стороны. В данном случае это удалось. Скорее всего, «Витязю» играть в первом раунде с армейцами. Либо московскими, либо питерскими. Придется очень трудно, но один-два матча «Витязь» может зацепить. За счет все той же отлично выстроенной командной игры и большой вариативности. Вряд ли они смогут рассчитывать на большее, хотя роль подмосковного клуба в этом сезоне подразумевает сюрпризы. Вот и посмотрим, на что способен Белов.

Игорь ЕРОНКО.