Тренер «Витязя» Белов назвал важным событием для Подольска попадание в плей-офф КХЛ

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«Витязь» впервые в своей истории вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Куньлунем» и поражения «Сочи» от ЦСКА.

«Витязь» попал в плей-офф, это большое событие для Подольска. В плей-офф очень важно выглядеть достойно, поэтому будем серьезно готовиться, — сказал Белов.

Подмосковная команда обыграл «Куньлунь» со счетом 5:3. «Игра получилась сложной. Ребята поначалу были даже зажаты, все-таки большая ответственность. Хорошо, что вовремя забили и выиграли матч», — отметил Белов.

«Витязю» осталось провести два матча в регулярном чемпионате, в том числе против «Адмирала», который является конкурентом в «Куньлуня» в борьбе за плей-офф. «Владимир Владимирович, не сомневайтесь, будем использовать оставшиеся матчи для подготовки к плей-офф», — заверил Белов главного тренера китайского клуба Владимира Юрзинова.