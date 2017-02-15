«Слован» в овертайме победил «Медвешчак» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, состоявшаяся во вторник в Братиславе, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0) в пользу «Слована». В составе победителей шайбы забросили Михал Глинка (9-я минута), Кайл Чипчура (13), Жига Еглич (30), Игорь Мусатов (57), Томаш Кундратек (61). Авторами голов у «Медвешчака» стали Илья Аркалов (10, 44), Александр Жиру (29), Самсон Махбод (60).

«Слован» (10-е место в Западной конференции, 82 очка) и «Медвешчак» (11-й на Западе, 69 очков) уже лишились шансов на выход в плей-офф.