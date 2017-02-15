Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28776509/
15 февраля 2017, 0:01 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Слован» в овертайме победил «Медвешчак» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Хоккеисты братиславского «Слована» в овертайме нанесли поражение загребскому «Медвешчаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Братиславе, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0) в пользу «Слована». В составе победителей шайбы забросили Михал Глинка (9-я минута), Кайл Чипчура (13), Жига Еглич (30), Игорь Мусатов (57), Томаш Кундратек (61). Авторами голов у «Медвешчака» стали Илья Аркалов (10, 44), Александр Жиру (29), Самсон Махбод (60).

«Слован» (10-е место в Западной конференции, 82 очка) и «Медвешчак» (11-й на Западе, 69 очков) уже лишились шансов на выход в плей-офф.

14.02.2017 21:00 Зрители 6814 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Медвешчак 4:5 ОТ Слован
(1:2, 1:1, 2:1)
Главные тренеры
Коннор Кэмерон Милош Ржига
Вратари
Сергей Гайдученко 00:00-58:39 (С. Гайдученко 59:01) Барри Браст 53:03 (Дж. Погге 53:03-54:36, Б. Браст 54:36-57:16, Дж. Погге 57:16)
1-й период
Михал I Глинка (Т. Староста, П. Скалицкий) 08:49
09:07 Илья Аркалов (Л. Козак)
10:33 Илья Аркалов
Кайл Чипчура (М. Серсен, Т. Кундратек) 12:01
2-й период
28:59 Александр Жиру (М. Миличич, М. Катич)
Жига Еглич (Н. Пластино, А. Штясны) 30:00
31:37 Дерек Смит
33:08
Ник Пластино 36:34
Томаш Староста 36:58
3-й период
43:39 Илья Аркалов (И. Янкович, Т. Заношки)
54:36 Марк Катич
Игорь Мусатов (А. Штясны, Н. Пластино) 56:44
Барри Браст 57:16
Барри Браст 57:16
59:01 Самсон Махбод (М. Глумак, Д. Смит)
Овертайм
Томаш Кундратек (Дж. Тэйфф, Дж. Погге) 60:51
Статистика
8 Штрафное время 34
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
Новости Матчи Состав Статистика
Медвешчак
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Посол РФ в Хорватии обсудил с Гояновичем вопрос участия «Медвешчака» в КХЛ

13 февраля посол Российской федерации в республике Хорватии Анвар Азимов провёл дружескую беседу с президентом «Медвешчака» Дамиром Гояновичем, во время которой обсуждался вопрос участия загребской команды в КХЛ. Об этом сообщается в официальном «твиттере» посольства.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами