«Слован» в овертайме победил «Медвешчак» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты братиславского «Слована» в овертайме нанесли поражение загребскому «Медвешчаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Братиславе, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0) в пользу «Слована». В составе победителей шайбы забросили Михал Глинка (9-я минута), Кайл Чипчура (13), Жига Еглич (30), Игорь Мусатов (57), Томаш Кундратек (61). Авторами голов у «Медвешчака» стали Илья Аркалов (10, 44), Александр Жиру (29), Самсон Махбод (60).
«Слован» (10-е место в Западной конференции, 82 очка) и «Медвешчак» (11-й на Западе, 69 очков) уже лишились шансов на выход в
|14.02.2017 21:00
|Зрители 6814
|Регулярный чемпионат
|Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
|Коннор Кэмерон
|Милош Ржига
Вратари
|Сергей Гайдученко 00:00-58:39 (С. Гайдученко 59:01)
|Барри Браст 53:03 (Дж. Погге 53:03-54:36, Б. Браст 54:36-57:16, Дж. Погге 57:16)
|1-й период
|Михал I Глинка (Т. Староста, П. Скалицкий)
|08:49
|09:07
|Илья Аркалов (Л. Козак)
|10:33
|Илья Аркалов
|Кайл Чипчура (М. Серсен, Т. Кундратек)
|12:01
|2-й период
|28:59
|Александр Жиру (М. Миличич, М. Катич)
|Жига Еглич (Н. Пластино, А. Штясны)
|30:00
|31:37
|Дерек Смит
|33:08
|Ник Пластино
|36:34
|Томаш Староста
|36:58
|3-й период
|43:39
|Илья Аркалов (И. Янкович, Т. Заношки)
|54:36
|Марк Катич
|Игорь Мусатов (А. Штясны, Н. Пластино)
|56:44
|Барри Браст
|57:16
|Барри Браст
|57:16
|59:01
|Самсон Махбод (М. Глумак, Д. Смит)
|Овертайм
|Томаш Кундратек (Дж. Тэйфф, Дж. Погге)
|60:51
Статистика
|8
|Штрафное время
|34
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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