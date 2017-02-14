Вопрос продления контракта с тренером ХК «Витязь» Беловым не обсуждается

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Белов заключил летом контракт с клубом по системе «1+1».

«После такого результата вопрос продления контракта главного тренера даже не обсуждается, все зависит от Валерия Геннадьевича», — сказал Головков.

«Витязь» впервые вышел в плей-офф после победы над «Куньлунем» и поражения «Сочи» от ЦСКА.

«Не следил за матчем ЦСКА — “Сочи”, только, когда закончилась наша игра, тогда посмотрел. Сейчас схлынут эмоции, будем думать о будущем, соперники будут непростые или один, или второй. У нас нет предпочтений в выборе соперника, пусть они думают о нас, хотят они с нами играть или нет», — отметил Головков.