Вопрос продления контракта с тренером ХК «Витязь» Беловым не обсуждается
ПОДОЛЬСК /Московская область/, 14 февраля. /ТАСС/. Вопрос продления контракта с главным тренером хоккейного клуба «Витязь» Валерием Беловым после выхода команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не обсуждается. Об этом журналистам сообщил президент «Витязя» Михаил Головков.
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Белов заключил летом контракт с клубом по системе «1+1».
«После такого результата вопрос продления контракта главного тренера даже не обсуждается, все зависит от Валерия Геннадьевича», — сказал Головков.
«Витязь» впервые вышел в плей-офф после победы над «Куньлунем» и поражения «Сочи» от ЦСКА.
«Не следил за матчем ЦСКА — “Сочи”, только, когда закончилась наша игра, тогда посмотрел. Сейчас схлынут эмоции, будем думать о будущем, соперники будут непростые или один, или второй. У нас нет предпочтений в выборе соперника, пусть они думают о нас, хотят они с нами играть или нет», — отметил Головков.