Защитник Ержабек верит, что «Витязь» может показать хорошую игру в плей-офф КХЛ

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«Витязь» впервые в своей истории вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Куньлунем» и поражения «Сочи» от ЦСКА.

«Я так рад за нашу команду, это особенный момент для всех нас. В команду пришли очень важные ребята Алексей Копейкин, Миро Аалтонен, может, и я. Выход в плей-офф — закономерный результат нашей работы на протяжении всего сезона, матч за матчем мы играли все лучше, — сказал Ержабек. — Не имеет значения, с кем играть в плей-офф, и ЦСКА, и СКА — лучшие в России. Я уже доволен результатом, но верю, что мы можем показать хорошую игру в плей-офф».