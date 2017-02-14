Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28776434/
14 февраля 2017, 23:52 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Защитник Ержабек верит, что «Витязь» может показать хорошую игру в плей-офф КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 14 февраля. /ТАСС/. Защитник «Витязя» Якуб Ержабек верит, что его команда способна показать хорошую игру в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом хоккеист рассказал корреспонденту ТАСС.

Подмосковный клуб впервые в своей истории вышел в <nobr>плей-офф</nobr> КХЛ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Витязь» впервые в своей истории вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Куньлунем» и поражения «Сочи» от ЦСКА.

«Я так рад за нашу команду, это особенный момент для всех нас. В команду пришли очень важные ребята Алексей Копейкин, Миро Аалтонен, может, и я. Выход в плей-офф — закономерный результат нашей работы на протяжении всего сезона, матч за матчем мы играли все лучше, — сказал Ержабек. — Не имеет значения, с кем играть в плей-офф, и ЦСКА, и СКА — лучшие в России. Я уже доволен результатом, но верю, что мы можем показать хорошую игру в плей-офф».

Плей-офф КХЛ начнется 21 февраля.

14.02.2017 19:30 Зрители 5143 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 5:3 Куньлунь
(1:1, 1:1, 3:1)
Главные тренеры
Валерий Белов Владимир Юрзинов
Вратари
Игорь Сапрыкин Томи Кархунен 57:46 (Т. Кархунен 59:18)
1-й период
Линус Виделль (Ш. Коллинс, Й. Ярвинен) 02:37
Йоонас Ярвинен 04:23
04:45 Миро Аалтонен (А. Копейкин, Я. Ержабек)
08:00 Сергей Гимаев
13:52 Артем Швец-Роговой
2-й период
Томи Саллинен 23:05
Алексей Поникаровский (Т. Виклунд, Юйэнь Зак) 26:55
Туукка Мянтюля 27:25
28:02 Роман Горак (Я. Ержабек)
3-й период
Макс Вярн 40:39
42:28 Роман Горак (А. Копейкин, М. Кемпе)
42:38 Александр Панков
Юйэнь Зак 47:47
Шон I Коллинс (А. Поникаровский, Юйэнь Зак) 50:22
59:18 п.в. Алексей Макеев (А. Швец-Роговой)
Статистика
4 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 2
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
15 февраля

ПСЖ разгромил "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Жюльен сменил Террьена на посту главного тренера клуба НХЛ "Монреаль"

Болт в четвертый раз признан лучшим спортсменом года по версии Laureus