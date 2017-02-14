Защитник Ержабек верит, что «Витязь» может показать хорошую игру в плей-офф КХЛ
ПОДОЛЬСК /Московская область/, 14 февраля. /ТАСС/. Защитник «Витязя» Якуб Ержабек верит, что его команда способна показать хорошую игру в
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом хоккеист рассказал корреспонденту ТАСС.
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«Витязь» впервые в своей истории вышел в
«Я так рад за нашу команду, это особенный момент для всех нас. В команду пришли очень важные ребята Алексей Копейкин, Миро Аалтонен, может, и я. Выход в
|14.02.2017 19:30
|Зрители 5143
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
|Валерий Белов
|Владимир Юрзинов
Вратари
|Игорь Сапрыкин
|Томи Кархунен 57:46 (Т. Кархунен 59:18)
|1-й период
|Линус Виделль (Ш. Коллинс, Й. Ярвинен)
|02:37
|Йоонас Ярвинен
|04:23
|04:45
|Миро Аалтонен (А. Копейкин, Я. Ержабек)
|08:00
|Сергей Гимаев
|13:52
|Артем Швец-Роговой
|2-й период
|Томи Саллинен
|23:05
|Алексей Поникаровский (Т. Виклунд, Юйэнь Зак)
|26:55
|Туукка Мянтюля
|27:25
|28:02
|Роман Горак (Я. Ержабек)
|3-й период
|Макс Вярн
|40:39
|42:28
|Роман Горак (А. Копейкин, М. Кемпе)
|42:38
|Александр Панков
|Юйэнь Зак
|47:47
|Шон I Коллинс (А. Поникаровский, Юйэнь Зак)
|50:22
|59:18
|п.в.
|Алексей Макеев (А. Швец-Роговой)
Статистика
|4
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|2
|3
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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