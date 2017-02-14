Битва за плей-офф: 8 претендентов на 5 мест

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БИТВА ЗА ПЛЕЙ-ОФФ

БАРЫС — СИБИРЬ — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Воробьев — 4 (бол., Хлопотов, Мишарин), 7:38 — 0:1. Воробьев — 4 (бол., Даллмэн, Доус), 13:27 — 1:1. Доус — 36 (Боченски, Даллмэн), 64:21 — 2:1. Вратари: Карлссон — Тэйлор. Штраф: 8 — 22. Броски: 30 (9+10+8+3) — 27 (10+8+9+0). Судьи: Гофман, Раводин. 14 февраля. Астана. «Барыс-Арена». 5769 зрителей.

МАТЧ . В борьбе за кубковую восьмерку претенденты забывают об установке и дисциплине. Половина первого отрезка в Астане прошла в неравных составах с обоюдным успехом. Третью попытку новосибирцев замкнул бросок Кирилла Воробьева. Единственное удаление гостей реализовал Дастин Бойд, настырнее всех атаковав пятак. «Нам противостоит стойкий противник, который также борется за плей-офф, — заявил форвард астанинцев. — Очки сейчас нужны каждому».

Во втором «Барыс» навалился на владения Тэйлора всей атакующей мощью, но канадец блестяще выручал, а когда оказывался бессилен, за гостей вступался случай — тот же Бойд предпочел пустым воротам стойку. До третьей сирены соперники упорно выжидали ошибки друг друга, но в игре на встречных темпах блеснули вратари, зарезервировав по баллу в общий зачет.

«Ничейный результат был закономерен, — отметил Эдуард Занковец. — «Мы были активнее во втором, соперник — в третьем. Знали ответственность, и здорово, что набрали на балл больше». В овертайме сибиряки героически отбились в «3 на 5», однако Кевин Даллман «похоронил» их за секунды до буллитов.

ШАНСЫ . Астанинцы гарантировали место в кубковой восьмерке и наверняка выйдут на «Трактор». «Барысу» по силам отыграть четырехочковое отставание у челябинцев, которые вскоре сойдутся в двухматчевом рандеву с «Магниткой» и Сергеем Мозякиным, нацеленным на снайперский рекорд Александрова.

Даже два потерянных балла в Казахстане и триумф «Салавата» в зеленом дерби не повлияли на плей-оффные амбиции «Сибири». Финиш у подопечных Скабелки намного проще, чем у прямых конкурентов из Уфы и Владивостока.

ОСТАВШИЕСЯ СОПЕРНИКИ

«Сибирь»: Югра (г), Автомобилист (г).

АВТОМОБИЛИСТ — МЕТАЛЛУРГ Нк — 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

Голы: Воробьев — 4 (бол., Калашников), 14:34 — 0:1. Тичар — 14 (Василевский, Моня), 18:32 — 1:1. Мингалеев — 2 (Андерсен, Губин), 23:10 — 2:1. Воробьев — 4 (бол., Голышев, Коукал), 34:00 — 3:1. Тичар — 15 (Михнов, Чайковски), 43:05 — 4:1. Мингалеев — 3 (Василевский), 45:32 — 5:1. Торченюк — 11 (Симаков, Чесалин), 45:45 — 6:1. Михнов — 6 (Чистов), 46:30 — 7:1. Михеев — 3, 47:06 — 7:2. Вратари: Лисутин — Подъяпольский (Хакимов, 45:45). Штраф: 6 — 10. Броски: 40 (14+13+13) — 28 (13+4+11). Судьи: Гусев, Комаров. 14 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 2500 зрителей.

МАТЧ . «Кузня» упиралась в Екатеринбурге до перерыва, а потом хозяева устремились в погоню за кубковым поездом, одержав самую крупную победу в сезоне. «Начали тяжело, еще и гол пропустили», — отметил наставник хозяев Владимир Крикунов. — «Слава богу, что забили и пошло, потихоньку-помаленьку. Звенья, правда, пришлось передернуть».

Один из лучших бомбардиров Евротура форвард Анатолий Голышев действовал не лучшим образом. «В сборной Голышев сыграл на эмоциях и колоссальном желании», — добавил тренер «Автомобилиста». — «Сегодня двое игроков из сборных такие ошибки допускали, что пришлось их в четвертое звено задвинуть. В клубе это все идет на спад и он действует, как обычный игрок. Надо признать, правда, что и класс партнеров там у него другой».

ШАНСЫ . Для попадания в заветный октет Востока уральцам необходимо побеждать и рассчитывать на неудачную концовку «Нефтехимика», «Адмирала» и «Сибири», которая нагрянет в Екатеринбург на последний матч регулярки.

ОСТАВШИЕСЯ СОПЕРНИКИ

«Автомобилист»: Авангард (д), Сибирь (д).

ЦСКА — ХК СОЧИ — 4:3 (1:0, 3:2, 0:1).

Голы: Воробьев — 4 (бол., Киселевич, Петров), 8:04 — 1:0. Кузьменко — 5 (Скотт), 24:36 — 2:0. Костицын — 16 (О́Делл, Воробьев), 25:58 — 2:1. Петерссон — 14, 27:11 — 2:2. Кузьменко — 6 (Ожиганов, Кошелев), 30:35 — 3:2. Попов — 13 (Кузьменко, Кошелев), 34:01 — 4:2. Мерескин — 4 (Левицкий, Мамкин), 42:38 — 4:3. Вратари: Филоненко (30:04 — 30:35) — Шикин (59:06). Штраф: 10 — 10. Броски: 33 (10+16+7) — 34 (12+7+15). Судьи: Беляев, Одиньш. 14 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА. 2012 зрителей.

МАТЧ . Гости оставили в запасе Константина Барулина, и устремившиеся к вершине армейцы реализовали первое же удаление через «вершину» — Да Коста замкнул в касание. 20-летний армеец Андрей Кузьменко отметился первым дублем, а опытный Александр Попов — решающей шайбой. Гостям удалось лишь восстановить паритет и устроить безуспешный штурм в концовке.

ШАНСЫ . Сидящие с осени без зарплаты черноморцы практически лишились шансов на новую серию с ЦСКА. Отыграть пять очков в сложившейся ситуации маловероятно.

ОСТАВШИЕСЯ СОПЕРНИКИ

«Сочи»: СКА (г), Северсталь (г).

ЙОКЕРИТ — НЕФТЕХИМИК — 3:2 (1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Хухтала — 15 (Йенсен, Салминен), 9:10 — 1:0. Брюле — 18 (Секстон, Гюнге), 16:29 — 1:1. Воробьев — 4 (бол., Йенсен, Салминен), 28:29 — 2:1. Гюнге — 22 (Секстон, Брюле), 58:24 — 2:2. Ниеми — 9 (Кулда), 64:54 — 3:2. Вратари: Запольски — Кареев. Штраф: 6 — 33. Броски: 29 (12+11+3) — 17 (5+6+4). Судьи: Гебеи, Ержабек. 14 февраля. Хельсинки. Hartwall Arena. 10756 зрителей.

МАТЧ . Под конец регулярки финны активно засобирались в плей-офф и успешно начали домашнюю серию, почти в два раза перебросав «Нефтехимик». Хухтала подкараулил отскок и с неудобной руки. В начале второго Яакола замкнул пятиминутный розыгрыш после грязного хита Ивана Лекомцева. Гостей дважды выручила ударная тройка Брюле — Гюнге — Секстон. В овертайме Мика Ниеми принес финнам дополнительное очко.

ШАНСЫ . «Йокерит» практически зарезервировал последнюю путевку на Западе. Ему остается лишь не проиграть «Ак Барсу». Команда Андрея Назарова на балл приблизилась к плей-офф, но даже в случае успеха минско-рижского вояжа придется следить за конкурентами.