Битва за плей-офф: 8 претендентов на 5 мест
Насыщенный игровой день не вычеркнул из борьбы за кубковый раунд ни одну команду, а помимо «Витязя» место в битве за Кубок Гагарина завоевал «Барыс».
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БИТВА ЗА
БАРЫС — СИБИРЬ — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Воробьев — 4 (бол., Хлопотов, Мишарин), 7:38 — 0:1. Воробьев — 4 (бол., Даллмэн, Доус), 13:27 — 1:1. Доус — 36 (Боченски, Даллмэн), 64:21 — 2:1. Вратари: Карлссон — Тэйлор. Штраф: 8 — 22. Броски: 30 (9+10+8+3) — 27 (10+8+9+0). Судьи: Гофман, Раводин. 14 февраля. Астана. «Барыс-Арена». 5769 зрителей.
МАТЧ. В борьбе за кубковую восьмерку претенденты забывают об установке и дисциплине. Половина первого отрезка в Астане прошла в неравных составах с обоюдным успехом. Третью попытку новосибирцев замкнул бросок Кирилла Воробьева. Единственное удаление гостей реализовал Дастин Бойд, настырнее всех атаковав пятак. «Нам противостоит стойкий противник, который также борется за
Во втором «Барыс» навалился на владения Тэйлора всей атакующей мощью, но канадец блестяще выручал, а когда оказывался бессилен, за гостей вступался случай — тот же Бойд предпочел пустым воротам стойку. До третьей сирены соперники упорно выжидали ошибки друг друга, но в игре на встречных темпах блеснули вратари, зарезервировав по баллу в общий зачет.
«Ничейный результат был закономерен, — отметил Эдуард Занковец. — «Мы были активнее во втором, соперник — в третьем. Знали ответственность, и здорово, что набрали на балл больше». В овертайме сибиряки героически отбились в «3 на 5», однако Кевин Даллман «похоронил» их за секунды до буллитов.
ШАНСЫ. Астанинцы гарантировали место в кубковой восьмерке и наверняка выйдут на «Трактор». «Барысу» по силам отыграть четырехочковое отставание у челябинцев, которые вскоре сойдутся в двухматчевом рандеву с «Магниткой» и Сергеем Мозякиным, нацеленным на снайперский рекорд Александрова.
Даже два потерянных балла в Казахстане и триумф «Салавата» в зеленом дерби не повлияли на
ОСТАВШИЕСЯ СОПЕРНИКИ
«Сибирь»: Югра (г), Автомобилист (г).
АВТОМОБИЛИСТ — МЕТАЛЛУРГ Нк — 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)
Голы: Воробьев — 4 (бол., Калашников), 14:34 — 0:1. Тичар — 14 (Василевский, Моня), 18:32 — 1:1. Мингалеев — 2 (Андерсен, Губин), 23:10 — 2:1. Воробьев — 4 (бол., Голышев, Коукал), 34:00 — 3:1. Тичар — 15 (Михнов, Чайковски), 43:05 — 4:1. Мингалеев — 3 (Василевский), 45:32 — 5:1. Торченюк — 11 (Симаков, Чесалин), 45:45 — 6:1. Михнов — 6 (Чистов), 46:30 — 7:1. Михеев — 3, 47:06 — 7:2. Вратари: Лисутин — Подъяпольский (Хакимов, 45:45). Штраф: 6 — 10. Броски: 40 (14+13+13) — 28 (13+4+11). Судьи: Гусев, Комаров. 14 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 2500 зрителей.
МАТЧ. «Кузня» упиралась в Екатеринбурге до перерыва, а потом хозяева устремились в погоню за кубковым поездом, одержав самую крупную победу в сезоне. «Начали тяжело, еще и гол пропустили», — отметил наставник хозяев Владимир Крикунов. — «Слава богу, что забили и пошло,
Один из лучших бомбардиров Евротура форвард Анатолий Голышев действовал не лучшим образом. «В сборной Голышев сыграл на эмоциях и колоссальном желании», — добавил тренер «Автомобилиста». — «Сегодня двое игроков из сборных такие ошибки допускали, что пришлось их в четвертое звено задвинуть. В клубе это все идет на спад и он действует, как обычный игрок. Надо признать, правда, что и класс партнеров там у него другой».
ШАНСЫ. Для попадания в заветный октет Востока уральцам необходимо побеждать и рассчитывать на неудачную концовку «Нефтехимика», «Адмирала» и «Сибири», которая нагрянет в Екатеринбург на последний матч регулярки.
ОСТАВШИЕСЯ СОПЕРНИКИ
«Автомобилист»: Авангард (д), Сибирь (д).
ЦСКА — ХК СОЧИ — 4:3 (1:0, 3:2, 0:1).
Голы: Воробьев — 4 (бол., Киселевич, Петров), 8:04 — 1:0. Кузьменко — 5 (Скотт), 24:36 — 2:0. Костицын — 16 (О́Делл, Воробьев), 25:58 — 2:1. Петерссон — 14, 27:11 — 2:2. Кузьменко — 6 (Ожиганов, Кошелев), 30:35 — 3:2. Попов — 13 (Кузьменко, Кошелев), 34:01 — 4:2. Мерескин — 4 (Левицкий, Мамкин), 42:38 — 4:3. Вратари: Филоненко (30:04 — 30:35) — Шикин (59:06). Штраф: 10 — 10. Броски: 33 (10+16+7) — 34 (12+7+15). Судьи: Беляев, Одиньш. 14 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА. 2012 зрителей.
МАТЧ. Гости оставили в запасе Константина Барулина, и устремившиеся к вершине армейцы реализовали первое же удаление через «вершину» — Да Коста замкнул в касание. 20-летний армеец Андрей Кузьменко отметился первым дублем, а опытный Александр Попов — решающей шайбой. Гостям удалось лишь восстановить паритет и устроить безуспешный штурм в концовке.
ШАНСЫ. Сидящие с осени без зарплаты черноморцы практически лишились шансов на новую серию с ЦСКА. Отыграть пять очков в сложившейся ситуации маловероятно.
ОСТАВШИЕСЯ СОПЕРНИКИ
«Сочи»: СКА (г), Северсталь (г).
ЙОКЕРИТ — НЕФТЕХИМИК — 3:2 (1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Хухтала — 15 (Йенсен, Салминен), 9:10 — 1:0. Брюле — 18 (Секстон, Гюнге), 16:29 — 1:1. Воробьев — 4 (бол., Йенсен, Салминен), 28:29 — 2:1. Гюнге — 22 (Секстон, Брюле), 58:24 — 2:2. Ниеми — 9 (Кулда), 64:54 — 3:2. Вратари: Запольски — Кареев. Штраф: 6 — 33. Броски: 29 (12+11+3) — 17 (5+6+4). Судьи: Гебеи, Ержабек. 14 февраля. Хельсинки. Hartwall Arena. 10756 зрителей.
МАТЧ. Под конец регулярки финны активно засобирались в
ШАНСЫ. «Йокерит» практически зарезервировал последнюю путевку на Западе. Ему остается лишь не проиграть «Ак Барсу». Команда Андрея Назарова на балл приблизилась к
ОСТАВШИЕСЯ СОПЕРНИКИ
«Йокерит»: Ак Барс (д).
«Нефтехимик»: Динамо Мн (г), Динамо Р (г).
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