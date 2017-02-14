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14 февраля 2017, 23:23 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Кузьменко: Хоккеисты ЦСКА не думают о неудаче чемпиона «регулярки» в плей-офф

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты ЦСКА хотят выиграть регулярный чемпионат и не думают о том, что победитель первенства может проиграть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Андрей Кузьменко.

В матче с Сочи форвард забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Увеличить
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ЦСКА дома выиграл у «Сочи» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Кузьменко забил два гола и отдал голевую передачу. ЦСКА дважды подряд выигрывал регулярный чемпионат лиги, но ни разу не сумел завоевать Кубок Гагарина.

«Мы все максималисты и хотим выиграть “регулярку”, не зря работаем на предсезонных сборах. Все хотят выиграть ее, а потом и плей-офф, — сказал Кузьменко. — Это никто не берет в голову — ничего страшного в этом нет».

По словам Кузьменко, раньше его лучшим результатом в отдельно взятой игре были три голевые передачи. «Сегодня повезло, фартануло: спасибо ребятам, хорошо отдавали. У нас был тяжелый сбор, в первом периоде было тяжеловато, но во втором-третьем ножки разбежались уже, выйдем из-под нагрузки к плей-офф», — отметил он.

Игроки команды поздравили одноклубников, Андрея Светлакова, Максима Мамина и Илью Сорокина с победой в Евротуре в составе сборной России. «У Светлакова все нормально — более-менее оклемается к плей-офф (форвард получил на турнире в Швеции травму. — Прим. ТАСС). Есть стимул в сборную попасть, достичь его уровня», — отметил Кузьменко.

14.02.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 4:3 Сочи
(1:0, 3:2, 0:1)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Вячеслав Буцаев
Вратари
Андрей Филоненко 30:04 (А. Филоненко 30:35) Дмитрий Шикин 59:06
1-й период
02:46 Александр Кутузов
Сергей II Кузнецов 07:14
08:04 Стефан Да Коста (Б. Киселевич, К. Петров)
Алексей Пепеляев 14:34
Павел Падакин 15:46
2-й период
24:36 Андрей Кузьменко (Г. Скотт)
24:47 Артем Чмыхов
Иван Захарчук 24:47
Андрей Костицын (Э. О`Делл, И.А. Воробьев) 25:58
Андре Петерссон 27:11
30:35 Андрей Кузьменко (С. Кошелев, И. Ожиганов)
30:48 Александр Попов
34:01 Александр Попов (А. Кузьменко, С. Кошелев)
Павел Падакин 37:20
3-й период
40:37
Александр Мерескин (И. Левицкий, М. Мамкин) 42:38
59:06
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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