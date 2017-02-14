Кузьменко: Хоккеисты ЦСКА не думают о неудаче чемпиона «регулярки» в плей-офф

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ЦСКА дома выиграл у «Сочи» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Кузьменко забил два гола и отдал голевую передачу. ЦСКА дважды подряд выигрывал регулярный чемпионат лиги, но ни разу не сумел завоевать Кубок Гагарина.

«Мы все максималисты и хотим выиграть “регулярку”, не зря работаем на предсезонных сборах. Все хотят выиграть ее, а потом и плей-офф, — сказал Кузьменко. — Это никто не берет в голову — ничего страшного в этом нет».

По словам Кузьменко, раньше его лучшим результатом в отдельно взятой игре были три голевые передачи. «Сегодня повезло, фартануло: спасибо ребятам, хорошо отдавали. У нас был тяжелый сбор, в первом периоде было тяжеловато, но во втором-третьем ножки разбежались уже, выйдем из-под нагрузки к плей-офф», — отметил он.