Кузьменко: Хоккеисты ЦСКА не думают о неудаче чемпиона «регулярки» в плей-офф
МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты ЦСКА хотят выиграть регулярный чемпионат и не думают о том, что победитель первенства может проиграть в
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Андрей Кузьменко.
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ЦСКА дома выиграл у «Сочи» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Кузьменко забил два гола и отдал голевую передачу. ЦСКА дважды подряд выигрывал регулярный чемпионат лиги, но ни разу не сумел завоевать Кубок Гагарина.
«Мы все максималисты и хотим выиграть “регулярку”, не зря работаем на предсезонных сборах. Все хотят выиграть ее, а потом и
По словам Кузьменко, раньше его лучшим результатом в отдельно взятой игре были три голевые передачи. «Сегодня повезло, фартануло: спасибо ребятам, хорошо отдавали. У нас был тяжелый сбор, в первом периоде было тяжеловато, но во
Игроки команды поздравили одноклубников, Андрея Светлакова, Максима Мамина и Илью Сорокина с победой в Евротуре в составе сборной России. «У Светлакова все нормально —
|Дмитрий Квартальнов
|Вячеслав Буцаев
|Андрей Филоненко 30:04 (А. Филоненко 30:35)
|Дмитрий Шикин 59:06
|1-й период
|02:46
|Александр Кутузов
|Сергей II Кузнецов
|07:14
|08:04
|Стефан Да Коста (Б. Киселевич, К. Петров)
|Алексей Пепеляев
|14:34
|Павел Падакин
|15:46
|2-й период
|24:36
|Андрей Кузьменко (Г. Скотт)
|24:47
|Артем Чмыхов
|Иван Захарчук
|24:47
|Андрей Костицын (Э. О`Делл, И.А. Воробьев)
|25:58
|Андре Петерссон
|27:11
|30:35
|Андрей Кузьменко (С. Кошелев, И. Ожиганов)
|30:48
|Александр Попов
|34:01
|Александр Попов (А. Кузьменко, С. Кошелев)
|Павел Падакин
|37:20
|3-й период
|40:37
|Александр Мерескин (И. Левицкий, М. Мамкин)
|42:38
|59:06
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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