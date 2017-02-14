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14 февраля 2017, 23:05 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Орешкин: Перерыв на Евротур негативно сказался на хоккеистах «Динамо»

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки московского «Динамо» не показали свою лучшую игру из-за перерыва в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на матчи Евротура. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер столичной команды Сергей Орешкин.

Во вторник московский клуб на домашнем льду обыграл Амур со счетом 3:2. Увеличить
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Во вторник «Динамо» на домашнем льду обыграло хабаровский «Амур» со счетом 3:2. Шведские игры, этап Евротура, завершился 12 февраля победой сборной России.

«Очень-очень тяжело входили в игру, но стали активно играть и довели до разумного завершения. Попросили ребят активнее поиграть перед воротами, что и выполнили. Думаю, что на команде сказался 12-дневный перерыв на Евротур, у меня еще не было такого в практике. Многим дали отдохнуть, хотели посмотреть, что другие ребята могут показать», — сказал Орешкин.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает четвертое место, набрав в 58 матчах 107 очков. В следующем матче 16 февраля московская команда на своем льду примет владивостокский «Адмирал».

14.02.2017 19:30 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 3:2 Амур
(0:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Андрей Мартемьянов
Вратари
Александр Лазушин Юха Метсола 59:23
1-й период
Виталий Попов (Ю. Назаров, П. Дедунов) 14:14
Илья Горохов 19:18
2-й период
21:27 Константин Горовиков
Илья Горохов (В. Литовченко, А. Бывальцев) 21:32
26:52
28:34 Юусо Хиетанен (И. Никулин, М. Карсумс)
3-й период
43:47 Яков Рылов
46:42 Максим Соловьев (А. Подшендялов, Д. Кокарев)
58:23 Мартиньш Карсумс (М. Соловьев, А. Цветков)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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