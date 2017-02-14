Орешкин: Перерыв на Евротур негативно сказался на хоккеистах «Динамо»

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Во вторник «Динамо» на домашнем льду обыграло хабаровский «Амур» со счетом 3:2. Шведские игры, этап Евротура, завершился 12 февраля победой сборной России.

«Очень-очень тяжело входили в игру, но стали активно играть и довели до разумного завершения. Попросили ребят активнее поиграть перед воротами, что и выполнили. Думаю, что на команде сказался 12-дневный перерыв на Евротур, у меня еще не было такого в практике. Многим дали отдохнуть, хотели посмотреть, что другие ребята могут показать», — сказал Орешкин.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает четвертое место, набрав в 58 матчах 107 очков. В следующем матче 16 февраля московская команда на своем льду примет владивостокский «Адмирал».