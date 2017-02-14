Тренер ХК «Сочи» надеется, что вопрос с финансами скоро будет закрыт
МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Вячеслав Буцаев надеется, что вопрос с погашением задолженности по зарплате перед игроками и тренерами команды в скором времени будет закрыт. Об этом он рассказал журналистам.
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«Сочи» в понедельник проиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на выезде со счетом 3:4. Игроки «Сочи» не получали зарплату в течение последних четырех месяцев. Ранее сообщалось, что ряд хоккеистов планируют по этому поводу подать заявления в прокуратуру.
«Не впервой сталкиваемся с этой ситуацией — конечно, это нам не дает положительных эмоций. Причину мы знаем, надеемся, что в ближайшее время вопрос будет закрыт, — сказал Буцаев. — Здесь есть момент, о котором генеральный директор уже говорил. Надеемся, что все решится в ближайшие дни».
По словам Буцаева, причиной поражения от армейцев стали ошибки в игре во втором периоде. «Их соперник использовал», — отметил он.
Следующий матч «Сочи» проведет 16 февраля на выезде со СКА.
|Дмитрий Квартальнов
|Вячеслав Буцаев
|Андрей Филоненко 30:04 (А. Филоненко 30:35)
|Дмитрий Шикин 59:06
|1-й период
|02:46
|Александр Кутузов
|Сергей II Кузнецов
|07:14
|08:04
|Стефан Да Коста (Б. Киселевич, К. Петров)
|Алексей Пепеляев
|14:34
|Павел Падакин
|15:46
|2-й период
|24:36
|Андрей Кузьменко (Г. Скотт)
|24:47
|Артем Чмыхов
|Иван Захарчук
|24:47
|Андрей Костицын (Э. О`Делл, И.А. Воробьев)
|25:58
|Андре Петерссон
|27:11
|30:35
|Андрей Кузьменко (С. Кошелев, И. Ожиганов)
|30:48
|Александр Попов
|34:01
|Александр Попов (А. Кузьменко, С. Кошелев)
|Павел Падакин
|37:20
|3-й период
|40:37
|Александр Мерескин (И. Левицкий, М. Мамкин)
|42:38
|59:06
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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