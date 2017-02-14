Тренер ХК «Сочи» надеется, что вопрос с финансами скоро будет закрыт

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«Сочи» в понедельник проиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на выезде со счетом 3:4. Игроки «Сочи» не получали зарплату в течение последних четырех месяцев. Ранее сообщалось, что ряд хоккеистов планируют по этому поводу подать заявления в прокуратуру.

«Не впервой сталкиваемся с этой ситуацией — конечно, это нам не дает положительных эмоций. Причину мы знаем, надеемся, что в ближайшее время вопрос будет закрыт, — сказал Буцаев. — Здесь есть момент, о котором генеральный директор уже говорил. Надеемся, что все решится в ближайшие дни».

По словам Буцаева, причиной поражения от армейцев стали ошибки в игре во втором периоде. «Их соперник использовал», — отметил он.

Следующий матч «Сочи» проведет 16 февраля на выезде со СКА.