Афиногенов считает, что «Витязю» нечего бояться в плей-офф КХЛ

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«Витязь» выиграл в домашнем матче у «Куньлуня» со счетом 5:3. Благодаря этой победе и поражению «Сочи» от ЦСКА (3:4) «Витязь» впервые в истории вышел в плей-офф КХЛ.

«Мы шли к этой цели целый год, и сейчас за две игры до конца уже понятно, что мы в плей-офф. Это большое достижение для нашей команды, мы все рады, но не будем останавливаться на достигнутом. Нам без разницы, с кем играть в плей-офф: однозначно будет тяжело и со СКА, и с ЦСКА, будем готовиться, это праздник для нас. Теперь нечего бояться, надо идти и играть», — сказал Афиногенов.

«Витязь», набравший в 58 матчах 96 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 16 февраля дома против «Амура».