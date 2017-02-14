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14 февраля 2017, 23:07 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Афиногенов считает, что «Витязю» нечего бояться в плей-офф КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 14 февраля. /ТАСС/. Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов считает, что его команде нечего бояться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он сказал журналистам после матча с «Куньлунь Ред Стар».

По словам форварда подмосковный клуб не будет останавливаться на достигнутом. Увеличить
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«Витязь» выиграл в домашнем матче у «Куньлуня» со счетом 5:3. Благодаря этой победе и поражению «Сочи» от ЦСКА (3:4) «Витязь» впервые в истории вышел в плей-офф КХЛ.

«Мы шли к этой цели целый год, и сейчас за две игры до конца уже понятно, что мы в плей-офф. Это большое достижение для нашей команды, мы все рады, но не будем останавливаться на достигнутом. Нам без разницы, с кем играть в плей-офф: однозначно будет тяжело и со СКА, и с ЦСКА, будем готовиться, это праздник для нас. Теперь нечего бояться, надо идти и играть», — сказал Афиногенов.

«Витязь», набравший в 58 матчах 96 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 16 февраля дома против «Амура».

14.02.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 5:3 Куньлунь
(1:1, 1:1, 3:1)
Главные тренеры
Валерий Белов Владимир Юрзинов
Вратари
Игорь Сапрыкин Томи Кархунен 57:46 (Т. Кархунен 59:18)
1-й период
Линус Виделль (Й. Ярвинен, Ш. Коллинс) 02:37
Йоонас Ярвинен 04:23
04:45 Миро Аалтонен (Я. Ержабек, А. Копейкин)
08:00 Сергей Гимаев
13:52 Артем Швец-Роговой
2-й период
Томи Саллинен 23:05
Алексей Поникаровский (Юйэнь Зак, Т. Виклунд) 26:55
Туукка Мянтюля 27:25
28:02 Роман Горак (Я. Ержабек)
3-й период
Макс Вярн 40:39
42:28 Роман Горак (А. Копейкин, М. Кемпе)
42:38 Александр Панков
Юйэнь Зак 47:47
Шон I Коллинс (А. Поникаровский, Юйэнь Зак) 50:22
59:18 п.в. Алексей Макеев (А. Швец-Роговой)
Статистика
4 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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