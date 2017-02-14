Такой «Салават Юлаев» нужен всем
Уфимцы прервал серию поражений из девяти матчей, обыграв самого принципиального соперника в КХЛ — «Ак Барс», и сохранили хорошие шансы на выход в
плей-офф.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ПОВОД ДЛЯ ПОДКОЛОК
В голове до сих пор не укладывается, как «Салават» не мог выиграть на протяжении целого месяца. Уфимцы сами себя поставили на грань непопадания в кубковую восьмерку на «Востоке» и отступать им было некуда. Даже с учетом этого фактора впечатлила манера, в которой мотивированный «Ак Барс» был разобран на части.
В первом периоде казанцы ничего не смогли поделать с действовавшим страстно и самоотверженно соперником. Хоккеисты «Салавата» забивали роскошные голы, охотно лезли в единоборства и не паниковали, как это часто бывало в предыдущих играх, когда инициатива на время переходила к «Ак Барсу». Откуда это все, словно по волшебству, взялось?
Шикарная со всех точек зрения победа вдвойне ценна еще и тем, что гости выглядели максимально мотивированными и меньше всего напоминали команду, вышедшую беречь силы. Иначе в «зеленом» дерби и не бывает. Перед отъездом в Уфу в расположении команды побывал сам президент республики Рустам Минниханов. Формальная причина визита — напутствие перед стартом
«АК БАРС» — БЕЗ АЗЕВЕДО И ТКАЧЕВА
Правда, Зинэтула Билялетдинов вынужден был обходиться без двух лучших нападающих. Канадец Джастин Азеведо лечится и должен вернуться в состав к началу
Но и без активного участия двух сборников «зеленое дерби» удалось на все сто процентов. Если бы арбитры не отменили гол защитника «Ак Барса» Михала Йордана во втором периоде при счете 3:1, усмотрев нарушение со стороны его партнера по команде Федора Малыхина — интрига закрутилась еще круче. Хотя сейчас реален расклад, при котором эти команды сыграют в первом раунде Кубка Гагарина. Вот это будет зрелище!
Такой «Салават», который мы увидели сейчас, нужен всем.
|14.02.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|Салават Юлаев
|3:1
|Ак Барс
|(3:1, 0:0, 0:0)
|Сведберг Н.
|Гарипов Э.
|1-й период
|02:40
|Григоренко И. (Паршин Д., Леписто С.)
|12:23
|Нестеров А. (Арзамасцев З., Лисин Э.)
|Охтамаа А. (Глинкин А.)
|13:05
|13:48
|Логинов А. (Макаров Дм., Паршин Д.)
|19:29
|Леписто С.
|2-й период
|Токранов В.
|20:48
|26:29
|Гончаров М.
|Малыхин Ф.
|32:05
|Охтамаа А.
|36:49
|3-й период
|55:05
|Лисин Э.
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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