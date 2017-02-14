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14 февраля 2017, 23:10 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Такой «Салават Юлаев» нужен всем

Уфимцы прервал серию поражений из девяти матчей, обыграв самого принципиального соперника в КХЛ — «Ак Барс», и сохранили хорошие шансы на выход в плей-офф.

<span class=error>Уфимцы</span> прервал серию поражений из девяти матчей обыграв самого принципиального соперника — Ак Барс. Увеличить
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ПОВОД ДЛЯ ПОДКОЛОК

В голове до сих пор не укладывается, как «Салават» не мог выиграть на протяжении целого месяца. Уфимцы сами себя поставили на грань непопадания в кубковую восьмерку на «Востоке» и отступать им было некуда. Даже с учетом этого фактора впечатлила манера, в которой мотивированный «Ак Барс» был разобран на части.

В первом периоде казанцы ничего не смогли поделать с действовавшим страстно и самоотверженно соперником. Хоккеисты «Салавата» забивали роскошные голы, охотно лезли в единоборства и не паниковали, как это часто бывало в предыдущих играх, когда инициатива на время переходила к «Ак Барсу». Откуда это все, словно по волшебству, взялось?

Шикарная со всех точек зрения победа вдвойне ценна еще и тем, что гости выглядели максимально мотивированными и меньше всего напоминали команду, вышедшую беречь силы. Иначе в «зеленом» дерби и не бывает. Перед отъездом в Уфу в расположении команды побывал сам президент республики Рустам Минниханов. Формальная причина визита — напутствие перед стартом плей-офф. Однако первый матч «Ак Барс» проведет дома только 22 февраля. Каждый игрок и тренер прекрасно понимал, что возможность оставить соседей без кубковой весны — повод войти в историю и обеспечить повод для легкого «троллинга» на ближайшие лет пять.

«АК БАРС» — БЕЗ АЗЕВЕДО И ТКАЧЕВА

Правда, Зинэтула Билялетдинов вынужден был обходиться без двух лучших нападающих. Канадец Джастин Азеведо лечится и должен вернуться в состав к началу плей-офф, а прилетевший из сборной со шведского этапа Евротура Владимир Ткачев смотрел за матчем с трибуны. Тогда как его партнер по первому звену национальной команды и лучшим бомбардир «Салавата» Кирилл Капризов на лед вышел. Оба добрались до Уфы с большим опозданием из-за задержки рейса. Видимо, по этой причине Ткачеву казанские тренеры дали отдохнуть, а Капризов на льду выглядел тенью самого себя.

Но и без активного участия двух сборников «зеленое дерби» удалось на все сто процентов. Если бы арбитры не отменили гол защитника «Ак Барса» Михала Йордана во втором периоде при счете 3:1, усмотрев нарушение со стороны его партнера по команде Федора Малыхина — интрига закрутилась еще круче. Хотя сейчас реален расклад, при котором эти команды сыграют в первом раунде Кубка Гагарина. Вот это будет зрелище!

Такой «Салават», который мы увидели сейчас, нужен всем. Во-первых, без веселого хоккея по Игорю Захаркину будет скучновато. Кто еще заставит остальных соперников выпрыгивать из трусов, чтобы остановить атакующий пыл уфимцев, а не катать вату, дожидаясь своего шанса. Во-вторых, где еще можно понаблюдать в серьезном деле восходящую звезду Капризова, неужели ждать матчей Евровызова и, надеемся, чемпионата мира?

В-третьих, именно к плей-офф должны вернуться в строй шведский кудесник Линус Умарк и финский силовик Теему Хартикайнен. Одни из лучших легионеров КХЛ. Швед, имеющий контракт с уфимским клубом до мая 2018 года, вроде бы подумывает о том, чтобы вернуться в родной «Лулео» уже в ближайшее межсезонье. Разве будет хорошо, если его последняя гастроль в КХЛ останется недосказанной? Так что ждем «Салават» просто обязан цепляться за восьмерку.

14.02.2017 17:00 Регулярный чемпионат
Салават Юлаев 3:1 Ак Барс
(3:1, 0:0, 0:0)
Вратари
Сведберг Н. Гарипов Э.
1-й период
02:40 Григоренко И. (Паршин Д., Леписто С.)
12:23 Нестеров А. (Арзамасцев З., Лисин Э.)
Охтамаа А. (Глинкин А.) 13:05
13:48 Логинов А. (Макаров Дм., Паршин Д.)
19:29 Леписто С.
2-й период
Токранов В. 20:48
26:29 Гончаров М.
Малыхин Ф. 32:05
Охтамаа А. 36:49
3-й период
55:05 Лисин Э.
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Салават Юлаев
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