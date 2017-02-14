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14 февраля 2017, 23:12 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Питеру не нужен Кубок континента?

СКА проиграл «Спартаку» впервые с ноября 2012 года — 2:4 в Ледовом — и перед финишем «регулярки» пропустил ЦСКА на первое место лиги.

<span class=error>СКА</span> проиграл Спартаку впервые с 2012 года. Увеличить
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ХОДЯЧЕЕ ПРЕВЬЮ

Если заходишь в Ледовый через служебный вход, для того, чтобы попасть в холл, требуется проделать долгий путь — по длинному коридору дойти до пресс-центра, пройти зал, где тренеры общаются с журналистами, подняться на несколько лестничных пролетов вверх и открыть тяжелую железную дверь. Первое, что я увидел за этой дверью — Пятачка, которого окружила компания болельщиков СКА — человек десять, не меньше. Не подумайте ничего плохого — бить мультгероя никто не собирался, от него хотели совместного фото.

Пятачок, с символикой армейского клуба больше года ходит по коридорам Ледового и столько же продолжаются споры об уместности такого маскота. Интересно, получает ли человек, который сидит внутри поросенка, повышенную зарплату? Работа у него гораздо более нервная и неприятная, чем у других талисманов. До рукоприкладства дело, разумеется, не доходит, но едкие замечания в адрес Пятачка — не редкость.

СВИТЕР МАРКОВА

Минут за 15 до начала матча в одной из многочисленных кафешек Ледового один болельщик СКА показывал другому раритетный свитер с номером 29. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это настоящий джерси Даниила Маркова, в котором он играл за СКА в сезоне-2010/11. Сейчас бывший защитник входит в тренерский штаб «Спартака», так что обладатель ретро-свитера имел все шансы украсить свое сокровище автографом от Маркова.

Помимо Маркова опыт выступлений за СКА есть еще у нескольких нынешних спартаковцев — от Дмитрия Калинина, которому доводилось быть даже капитаном невского клуба, до Александра Васильева, которого армейцы выменяли у «Донбасса», но сыграть за основу так и не дали.

Именно Калинин с Васильевым и стали злыми гениями СКА в первом периоде. Хозяева привычно взвинтили темп, вынудили соперников фолить и красиво реализовали второе большинство. А потом что-то пошло не так — Калинин начал голевую атаку, а Васильев здорово поймал отскок от Шестеркина после броска Мирнова. Не прошло минуты, как Дыбленко классным броском из-под Яковлева удвоил счет.

ГДЕ ПОДВОХ?

После окончания второго периода я решил спуститься с трибуны в пресс-центр. На лестнице меня обогнали два парня в костюмах «Спартака» — скорее всего, работники клубной видеослужбы.

— Все круто, где здесь подвох? — обескуражено спрашивал один второго.

У болельщиков СКА вопросов про подвох было еще больше. Большую часть второй 20-минутки Ковальчук и компания провисели на воротах Свенссона, но забить так и не смогли. А вот Радил с Бобровым отправили еще по шайбе в ворота Шестеркина. При этом четвертый гол спартаковцы забили после первого удаления армейцев в матче. СКА к тому времени откатал вхолостую три большинства из четырех.

ШАГ НАЗАД

В третьем периоде Ковальчук все-таки отыграл одну шайбу и дал хозяевам надежду на спасение. За пару минут до сирены Шестеркин в стиле Виктора Ана рванул на скамейку, но даже вшестером армейцы не смогли перевести игру в овертайм.

Игравший параллельно ЦСКА победил «Сочи» и отодвинул петербургских одноклубников с первого места. Суеверные болельщики тут же нашли повод для оптимизма:

— Обладатель Кубка Континента никогда не выигрывал Кубок Гагарина. Значит и не нужен нам такой трофей.

Сергей ЯРЕМЕНКО
из Санкт-Петербурга.

14.02.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 2:4 Спартак
(1:2, 0:2, 1:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Алексей Ярушкин
Вратари
Игорь Шестеркин 58:22 Маркус Свенссон
1-й период
Ярослав Дыбленко 03:00
Юрий Сергиенко 05:39
07:25 Евгений Кетов (П. Дацюк, Е. Яковлев)
Александр Васильев (Д. Калинин, И. Мирнов) 13:38
Ярослав Дыбленко (А. Никонцев, И. Кляузов) 14:22
Владислав Провольнев 15:36
2-й период
Лукаш Радил (В. Лещенко) 23:28
Вадим Бердников 25:27
28:14 Динар Хафизуллин
Виктор Бобров (Ал. Бондарев, М. Потапов) 29:50
34:59 Динар Хафизуллин
Владислав Провольнев 39:15
3-й период
47:05
Дмитрий Калинин 51:40
53:46 Илья Ковальчук (Ант. Белов, Е. Дадонов)
54:21 Александр Дергачев
54:21 Александр Дергачев
Статистика
18 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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