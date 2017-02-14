Питеру не нужен Кубок континента?
СКА проиграл «Спартаку» впервые с ноября 2012 года — 2:4 в Ледовом — и перед финишем «регулярки» пропустил ЦСКА на первое место лиги.
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ХОДЯЧЕЕ ПРЕВЬЮ
Если заходишь в Ледовый через служебный вход, для того, чтобы попасть в холл, требуется проделать долгий путь — по длинному коридору дойти до
Пятачок, с символикой армейского клуба больше года ходит по коридорам Ледового и столько же продолжаются споры об уместности такого маскота. Интересно, получает ли человек, который сидит внутри поросенка, повышенную зарплату? Работа у него гораздо более нервная и неприятная, чем у других талисманов. До рукоприкладства дело, разумеется, не доходит, но едкие замечания в адрес Пятачка — не редкость.
СВИТЕР МАРКОВА
Минут за 15 до начала матча в одной из многочисленных кафешек Ледового один болельщик СКА показывал другому раритетный свитер с номером 29. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это настоящий джерси Даниила Маркова, в котором он играл за СКА в сезоне-2010/11. Сейчас бывший защитник входит в тренерский штаб «Спартака», так что обладатель
Помимо Маркова опыт выступлений за СКА есть еще у нескольких нынешних спартаковцев — от Дмитрия Калинина, которому доводилось быть даже капитаном невского клуба, до Александра Васильева, которого армейцы выменяли у «Донбасса», но сыграть за основу так и не дали.
Именно Калинин с Васильевым и стали злыми гениями СКА в первом периоде. Хозяева привычно взвинтили темп, вынудили соперников фолить и красиво реализовали второе большинство. А потом
ГДЕ ПОДВОХ?
После окончания второго периода я решил спуститься с трибуны в
— Все круто, где здесь подвох? — обескуражено спрашивал один второго.
У болельщиков СКА вопросов про подвох было еще больше. Большую часть второй 20-минутки Ковальчук и компания провисели на воротах Свенссона, но забить так и не смогли. А вот Радил с Бобровым отправили еще по шайбе в ворота Шестеркина. При этом четвертый гол спартаковцы забили после первого удаления армейцев в матче. СКА к тому времени откатал вхолостую три большинства из четырех.
ШАГ НАЗАД
В третьем периоде Ковальчук
Игравший параллельно ЦСКА победил «Сочи» и отодвинул петербургских одноклубников с первого места. Суеверные болельщики тут же нашли повод для оптимизма:
— Обладатель Кубка Континента никогда не выигрывал Кубок Гагарина. Значит и не нужен нам такой трофей.
Сергей ЯРЕМЕНКО
из
|Олег Знарок
|Алексей Ярушкин
|Игорь Шестеркин 58:22
|Маркус Свенссон
|1-й период
|Ярослав Дыбленко
|03:00
|Юрий Сергиенко
|05:39
|07:25
|Евгений Кетов (П. Дацюк, Е. Яковлев)
|Александр Васильев (Д. Калинин, И. Мирнов)
|13:38
|Ярослав Дыбленко (А. Никонцев, И. Кляузов)
|14:22
|Владислав Провольнев
|15:36
|2-й период
|Лукаш Радил (В. Лещенко)
|23:28
|Вадим Бердников
|25:27
|28:14
|Динар Хафизуллин
|Виктор Бобров (Ал. Бондарев, М. Потапов)
|29:50
|34:59
|Динар Хафизуллин
|Владислав Провольнев
|39:15
|3-й период
|47:05
|Дмитрий Калинин
|51:40
|53:46
|Илья Ковальчук (Ант. Белов, Е. Дадонов)
|54:21
|Александр Дергачев
|54:21
|Александр Дергачев
|18
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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