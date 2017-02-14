Тренер: Сроки восстановления хоккеиста ЦСКА Светлакова пока неизвестны

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ЦСКА выиграл у «Сочи» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Светлаков и Максим Мамин пропустили игру с «Сочи» после возвращения из сборной России, в составе которой они выиграли Шведские хоккейные игры и досрочно — общий зачет Евротура. При этом первый получил повреждение в матче со шведами с подозрением на сотрясение мозга.

Еще один игрок национальной команды, вратарь Илья Сорокин, был запасным голкипером.

«Смотря кто из них сыграет. Светлаков? Я не знаю», — сказал Квартальнов.

«Результатом мы довольны. Повели в счете, но концовка нас подвела. “Сочи” мог забить. Здорово, что выстояли, хотя тяжеловато нам после перерыва», — добавил он.

Следующий матч ЦСКА проведет 16 февраля дома с «Торпедо».