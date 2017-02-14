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14 февраля 2017, 23:12 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тренер: Сроки восстановления хоккеиста ЦСКА Светлакова пока неизвестны

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сроки восстановления от травмы нападающего ЦСКА и сборной России Андрея Светлакова пока неизвестны. Об этом сообщил журналистам главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

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ЦСКА выиграл у «Сочи» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Светлаков и Максим Мамин пропустили игру с «Сочи» после возвращения из сборной России, в составе которой они выиграли Шведские хоккейные игры и досрочно — общий зачет Евротура. При этом первый получил повреждение в матче со шведами с подозрением на сотрясение мозга.

Еще один игрок национальной команды, вратарь Илья Сорокин, был запасным голкипером.

«Смотря кто из них сыграет. Светлаков? Я не знаю», — сказал Квартальнов.

«Результатом мы довольны. Повели в счете, но концовка нас подвела. “Сочи” мог забить. Здорово, что выстояли, хотя тяжеловато нам после перерыва», — добавил он.

Следующий матч ЦСКА проведет 16 февраля дома с «Торпедо».

14.02.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 4:3 Сочи
(1:0, 3:2, 0:1)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Вячеслав Буцаев
Вратари
Андрей Филоненко 30:04 (А. Филоненко 30:35) Дмитрий Шикин 59:06
1-й период
02:46 Александр Кутузов
Сергей II Кузнецов 07:14
08:04 Стефан Да Коста (Б. Киселевич, К. Петров)
Алексей Пепеляев 14:34
Павел Падакин 15:46
2-й период
24:36 Андрей Кузьменко (Г. Скотт)
24:47 Артем Чмыхов
Иван Захарчук 24:47
Андрей Костицын (Э. О`Делл, И.А. Воробьев) 25:58
Андре Петерссон 27:11
30:35 Андрей Кузьменко (С. Кошелев, И. Ожиганов)
30:48 Александр Попов
34:01 Александр Попов (А. Кузьменко, С. Кошелев)
Павел Падакин 37:20
3-й период
40:37
Александр Мерескин (И. Левицкий, М. Мамкин) 42:38
59:06
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Кузьменко: Хоккеисты ЦСКА не думают о неудаче чемпиона «регулярки» в плей-офф

Кузьменко: Хоккеисты ЦСКА не думают о неудаче чемпиона «регулярки» в плей-офф

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты ЦСКА хотят выиграть регулярный чемпионат и не думают о том, что победитель первенства может проиграть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Андрей Кузьменко.
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