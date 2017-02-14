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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28775947/
14 февраля 2017, 22:45 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Йокерит» прервал победную серию «Нефтехимика»

«Йокерит» в Хельсинки одержал победу над «Нефтехимиком» со счётом 3:2 ОТ, прервав четырёхматчевую серию побед нижнекамской команды.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Томми Хухталы «Нефтехимик» ответил шайбой Жильбера Брюле. Во второй двадцатиминутке Топи Яакола реализовал большинство и вновь вывел хозяев вперёд.

За полторы минуты до окончания основного времени Рикард Йюнге перевёл встречу в овертайм, где победу «Йокериту» принёс Мика Ниеми.

14.02.2017 19:30 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Йокерит 3:2 ОТ Нефтехимик
(1:1, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Юкка Ялонен Андрей Назаров
Вратари
Райан Запольски Андрей Кареев
1-й период
09:10 Томми Хухтала (Й.Б. Йенсен, С. Салминен)
Жильбер Брюле (Д. Секстон, Р. Гюнге) 16:29
Игорь Полыгалов 16:51
2-й период
22:01
24:33 Брайан О`Нилл
Иван Лекомцев 24:33
Иван Лекомцев 24:33
Иван Лекомцев 24:33
28:29 Топи Яакола (С. Салминен, Й.Б. Йенсен)
36:51 Марко Анттила
3-й период
Рихард Гюнге 47:52
Рихард Гюнге (Д. Секстон, Ж. Брюле) 58:24
Овертайм
62:01
64:54 Мика Ниеми (А. Кулда, М. Марьямяки)
Статистика
6 Штрафное время 33
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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