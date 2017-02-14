«Йокерит» прервал победную серию «Нефтехимика»

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Томми Хухталы «Нефтехимик» ответил шайбой Жильбера Брюле. Во второй двадцатиминутке Топи Яакола реализовал большинство и вновь вывел хозяев вперёд.



За полторы минуты до окончания основного времени Рикард Йюнге перевёл встречу в овертайм, где победу «Йокериту» принёс Мика Ниеми.