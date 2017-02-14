«Йокерит» прервал победную серию «Нефтехимика»
«Йокерит» в Хельсинки одержал победу над «Нефтехимиком» со счётом 3:2 ОТ, прервав четырёхматчевую серию побед нижнекамской команды.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Томми Хухталы «Нефтехимик» ответил шайбой Жильбера Брюле. Во второй двадцатиминутке Топи Яакола реализовал большинство и вновь вывел хозяев вперёд.
За полторы минуты до окончания основного времени Рикард Йюнге перевёл встречу в овертайм, где победу «Йокериту» принёс Мика Ниеми.
|14.02.2017 19:30
|Регулярный чемпионат
|Hartwall Arena
|Йокерит
|3:2 ОТ
|Нефтехимик
|(1:1, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Андрей Назаров
Вратари
|Райан Запольски
|Андрей Кареев
|1-й период
|09:10
|Томми Хухтала (Й.Б. Йенсен, С. Салминен)
|Жильбер Брюле (Д. Секстон, Р. Гюнге)
|16:29
|Игорь Полыгалов
|16:51
|2-й период
|22:01
|24:33
|Брайан О`Нилл
|Иван Лекомцев
|24:33
|Иван Лекомцев
|24:33
|Иван Лекомцев
|24:33
|28:29
|Топи Яакола (С. Салминен, Й.Б. Йенсен)
|36:51
|Марко Анттила
|3-й период
|Рихард Гюнге
|47:52
|Рихард Гюнге (Д. Секстон, Ж. Брюле)
|58:24
|Овертайм
|62:01
|64:54
|Мика Ниеми (А. Кулда, М. Марьямяки)
Статистика
|6
|Штрафное время
|33
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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