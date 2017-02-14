Хоккеисты «Динамо» без заболевшего главного тренера нанесли поражение «Ладе»

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Наставник «зубров» простудился во время поездки с национальной сборной Беларуси в Словакию и вынужден был пропустить матч. Желание поддержать тренера или длительный перерыв повлияли на действия минчан, но в нападении хозяева смотрелись в матче убедительно.

Зрителям «Минск-Арены» прошедшая игра, несомненно, запомниться как одна из самых результативных. В середине первого периода сразу два игрока гостей оказались в боксе для штрафников. Такой благоприятной ситуацией воспользовался нападающий минчан Аарон Палушай — 1:0. На 17-й минуте кистевой бросок удался Илье Шинкевичу — 2:0. Однако удержать преимущество в счете белорусская команда до перерыва не смогла. За короткий игровой отрезок Андрей Иванов дважды смог отличиться. Особенно обидной для минчан получилась вторая шайба. Сергей Костицын не уследил за Никитой Филатовым, который сумел отобрать шайбу у игрока «Динамо» и сделал точную передачу на набегавшего на пятачок ворот Андрея Иванова. Нападающий «Лады» не оставил шансов Бену Скривенсу — 2:2.

Ситуация на льду «Минск-Арены» развернулась в пользу хозяев во втором периоде. Роб Клинкхаммер выдал точную продольную передачу на Аарона Палушая, который сделал голевой дубль. Концовка второго периоде и вовсе выдалось ударной. Голы в ворота тольяттинцев влетали на любой вкус.

В атакующей манере минчане продолжили действовать и в заключительные двадцать минут игры. Болельщики обе команды порадовали и энергичной потасовкой в сиполнении Андрея Стася и Владимира Маленьких.

«Динамо» одержало важную победу в борьбе за более высокое место в турнирной таблице Западной конференции. «Зубры» обеспечили себе место в плей-офф девятого сезона и с 103 очками после 58 матчей занимают шестую строку таблицы. Для того, чтобы получить преимущество своей площадки, в оставшихся матчах им необходимо зарабатывать очки и попытаться опередить ближайших конкурентов: нижегородское «Торпедо» и московское «Динамо».

Следующие матчи на финише регулярного чемпионата минское «Динамо» проведет на своей площадке 16 февраля с «Нефтехимиком» и 18 февраля с казанским «Ак Барсом».