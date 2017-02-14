Московское «Динамо» обыграло «Амур» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над хабаровским «Амуром» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юусо Хиетанен (29-я минута), Максим Соловьев (47) и Мартиньш Карсумс (59). У проигравших отличились Виталий Попов (15) и Илья Горохов (22). У «Амура» прервалась серия из четырех побед.
В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает четвертое место, набрав в 58 матчах 107 очков, «Амур» на Востоке с 71 очком идет 12-м.
«Динамо» в следующем матче на своем льду примет владивостокский «Адмирал», «Амур» в гостях сыграет с подольским «Витязем». Обе встречи пройдут 16 февраля.
В другом матче минское «Динамо» разгромило тольяттинскую «Ладу» — 8:3.
|Сергей Орешкин
|Андрей Мартемьянов
|Александр Лазушин
|Юха Метсола 59:23
|1-й период
|Виталий Попов (Ю. Назаров, П. Дедунов)
|14:14
|Илья Горохов
|19:18
|2-й период
|21:27
|Константин Горовиков
|Илья Горохов (В. Литовченко, А. Бывальцев)
|21:32
|26:52
|28:34
|Юусо Хиетанен (И. Никулин, М. Карсумс)
|3-й период
|43:47
|Яков Рылов
|46:42
|Максим Соловьев (А. Подшендялов, Д. Кокарев)
|58:23
|Мартиньш Карсумс (М. Соловьев, А. Цветков)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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