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14 февраля 2017, 22:18 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Московское «Динамо» обыграло «Амур» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над хабаровским «Амуром» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юусо Хиетанен (29-я минута), Максим Соловьев (47) и Мартиньш Карсумс (59). У проигравших отличились Виталий Попов (15) и Илья Горохов (22). У «Амура» прервалась серия из четырех побед.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает четвертое место, набрав в 58 матчах 107 очков, «Амур» на Востоке с 71 очком идет 12-м.

«Динамо» в следующем матче на своем льду примет владивостокский «Адмирал», «Амур» в гостях сыграет с подольским «Витязем». Обе встречи пройдут 16 февраля.

В другом матче минское «Динамо» разгромило тольяттинскую «Ладу» — 8:3.

14.02.2017 19:30 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 3:2 Амур
(0:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Андрей Мартемьянов
Вратари
Александр Лазушин Юха Метсола 59:23
1-й период
Виталий Попов (Ю. Назаров, П. Дедунов) 14:14
Илья Горохов 19:18
2-й период
21:27 Константин Горовиков
Илья Горохов (В. Литовченко, А. Бывальцев) 21:32
26:52
28:34 Юусо Хиетанен (И. Никулин, М. Карсумс)
3-й период
43:47 Яков Рылов
46:42 Максим Соловьев (А. Подшендялов, Д. Кокарев)
58:23 Мартиньш Карсумс (М. Соловьев, А. Цветков)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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Орешкин: Перерыв на Евротур негативно сказался на хоккеистах «Динамо»

Орешкин: Перерыв на Евротур негативно сказался на хоккеистах «Динамо»

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки московского «Динамо» не показали свою лучшую игру из-за перерыва в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на матчи Евротура. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер столичной команды Сергей Орешкин.
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