Московское «Динамо» обыграло «Амур» в матче чемпионата КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юусо Хиетанен (29-я минута), Максим Соловьев (47) и Мартиньш Карсумс (59). У проигравших отличились Виталий Попов (15) и Илья Горохов (22). У «Амура» прервалась серия из четырех побед.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 26, 14.02.2017, 19:30 8:3 Динамо Мн Лада

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает четвертое место, набрав в 58 матчах 107 очков, «Амур» на Востоке с 71 очком идет 12-м.

«Динамо» в следующем матче на своем льду примет владивостокский «Адмирал», «Амур» в гостях сыграет с подольским «Витязем». Обе встречи пройдут 16 февраля.

В другом матче минское «Динамо» разгромило тольяттинскую «Ладу» — 8:3.