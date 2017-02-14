ЦСКА обыграл «Сочи» и помог «Витязю» выйти в плей-офф КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стефан да Коста (9-я минута), Андрей Кузьменко (25, 31) и Александр Попов (35). У проигравших отличились Андрей Костицын (26), Андре Петерссон (28) и Александр Мерескин (43).
В другом матче подольский «Витязь» обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:3. Таким образом, «Витязь», набравший в 58 матчах 96 очков и занимающий седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, впервые обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ. «Сочи» с 88 очками идет девятым и сохраняет шансы на выход в плей-офф. «Куньлунь» на Востоке, набрав в 58 матчах 83 очка, занимает седьмое место, ЦСКА на Западе — первое (131 очко).
В следующем матче ЦСКА на своем льду примет нижегородское «Торпедо», «Сочи» в гостях сыграет с санкт-петербургским СКА. Обе встречи пройдут 16 февраля.
МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты ЦСКА хотят выиграть регулярный чемпионат и не думают о том, что победитель первенства может проиграть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Андрей Кузьменко.