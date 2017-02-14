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14 февраля 2017, 22:23 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ЦСКА обыграл «Сочи» и помог «Витязю» выйти в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над «Сочи» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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© ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стефан да Коста (9-я минута), Андрей Кузьменко (25, 31) и Александр Попов (35). У проигравших отличились Андрей Костицын (26), Андре Петерссон (28) и Александр Мерескин (43).

В другом матче подольский «Витязь» обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:3. Таким образом, «Витязь», набравший в 58 матчах 96 очков и занимающий седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, впервые обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ. «Сочи» с 88 очками идет девятым и сохраняет шансы на выход в плей-офф. «Куньлунь» на Востоке, набрав в 58 матчах 83 очка, занимает седьмое место, ЦСКА на Западе — первое (131 очко).

В следующем матче ЦСКА на своем льду примет нижегородское «Торпедо», «Сочи» в гостях сыграет с санкт-петербургским СКА. Обе встречи пройдут 16 февраля.

14.02.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 4:3 Сочи
(1:0, 3:2, 0:1)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Вячеслав Буцаев
Вратари
Андрей Филоненко 30:04 (А. Филоненко 30:35) Дмитрий Шикин 59:06
1-й период
02:46 Александр Кутузов
Сергей II Кузнецов 07:14
08:04 Стефан Да Коста (Б. Киселевич, К. Петров)
Алексей Пепеляев 14:34
Павел Падакин 15:46
2-й период
24:36 Андрей Кузьменко (Г. Скотт)
24:47 Артем Чмыхов
Иван Захарчук 24:47
Андрей Костицын (Э. О`Делл, И.А. Воробьев) 25:58
Андре Петерссон 27:11
30:35 Андрей Кузьменко (С. Кошелев, И. Ожиганов)
30:48 Александр Попов
34:01 Александр Попов (А. Кузьменко, С. Кошелев)
Павел Падакин 37:20
3-й период
40:37
Александр Мерескин (И. Левицкий, М. Мамкин) 42:38
59:06
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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Новости КХЛ

Кузьменко: Хоккеисты ЦСКА не думают о неудаче чемпиона «регулярки» в плей-офф

Кузьменко: Хоккеисты ЦСКА не думают о неудаче чемпиона «регулярки» в плей-офф

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты ЦСКА хотят выиграть регулярный чемпионат и не думают о том, что победитель первенства может проиграть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Андрей Кузьменко.
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